Počelo suđenje Erdoganovu suparniku, Imamoglu se posvađao sa sucem

Imamoglu, predsjednički kandidat CHP-a, mahao je rukama pri ulasku u sudnicu, dok su ostali optuženici, odvjetnici i javnost ustali kako bi mu pljeskali, zviždali i mahali. Zatim je ustao kako bi prosvjedovao protiv sučeve odluke da sasluša druge optuženike prije njega, iako je on prvooptuženi.