"Ovaj prosvjed je potpuno opravdan. Ako si možeš priuštiti da zatvoriš grad zbog vjenčanja, i natjeraš lokalce i posjetitelje da sve to izdrže – i imaš toliko novca da to učiniš – onda da, možeš platiti više poreza i pomoći ljudima kojima je to potrebno. Mislim da je to apsolutno smiješno i žao mi je što Venecija mora prolaziti kroz to", tvrdi turistkinja iz SAD-a.