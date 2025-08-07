Poljaci znaju što Trump nudi Putinu? Ukrajinci to negiraju

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Poljski portal Onet objavio je ključne točke plana američkog predsjednika Donalda Trumpa koje uključuju prekid vatre između Rusije i Ukrajine, ali ne i potpuni mirovni sporazum. No, sve to iz Ukrajine demantiraju.

Prenosimo u cijelosti što Poljaci tvrde da se nalazi "na stolu":

- de facto priznavanje ruske kontrole nad okupiranim teritorijima zamrzavanjem statusa tih područja na razdoblje od 49 do 99 godina, bez formalnog pravnog priznanja.

- ukidanje većine sankcija koje su nametnute Rusiji te eventualni povratak ruskog plina i nafte na svjetska tržišta

- "zamrzavanje" pitanja okupiranih teritorija na više desetljeća, ali bez međunarodnog pravnog legitimiteta.

Ono čega u planu nema su jamstva o neširenju NATO-a, a SAD će, prema tom prijedlogu, i dalje nastaviti pružati vojnu pomoć Ukrajini.

Sada se čeka najavljeni sastanak između Vladimira Putina i Donalda Trumpa, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su njegovi ciljevi za taj susret prestanak ubijanja Ukrajinaca i uspostava prekida vatre.

"Sumnjam da su Steve Witkoff (Trumpov izaslanik, op.a.) ili Jurij Ušakov (Putinov savjetnik, op.a.) imali vremena razgovarati s ovim portalom. Jučer, tijekom razgovora Witkoffa i Putina, ništa poput toga nije izrečeno, niti je Witkoff izgovorio išta slično", rekao je savjetnik ukrajinskog predsjednika Dmitro Litvin pa dodao:

"Witkoff je govorio o drugim stvarima."