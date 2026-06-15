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predsjednik MOST-a

Grmoja o Glavašu: Samo debilna zemlja bi osudila svoje generale

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N1 Info
|
15. lip. 2026. 13:55
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Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživio bio je predsjednik MOST-a, Nikola Grmoja. Razgovarali su, između ostaloga, o novoj predsjednici Vrhovnog suda, preusudi Branimiru Glavašu za ratne zločine i reformi pravosudnog sustava

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Teme
n1 studio uživo n1 tv nikola grmoja nina kljenak video

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