predsjednik MOST-a
Grmoja o Glavašu: Samo debilna zemlja bi osudila svoje generale
N1 Info
|
15. lip. 2026. 13:55
|
0komentara
Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživio bio je predsjednik MOST-a, Nikola Grmoja. Razgovarali su, između ostaloga, o novoj predsjednici Vrhovnog suda, preusudi Branimiru Glavašu za ratne zločine i reformi pravosudnog sustava
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 53 min.
SK
|
prije 3 min.
Najnovije
Oglas
Oglas