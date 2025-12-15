Oglas

Radosław Sikorski

Poruka poljskog ministra uzburkala duhove u Mađarskoj: "Viktor je zaslužio svoj Lenjinov orden"

author
N1 Info
|
15. pro. 2025. 09:08
Viktor orban
ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ministri vanjskih poslova Poljske, Ukrajine i Mađarske razmijenili su nekoliko iznimno neprijateljskih poruika na društvenim mrežama.

Oglas

"Zaobilazeći Mađarsku i silujući europsko pravo usred bijela dana, birokrati iz Bruxellesa povlače poteze kako bi zaplijenili zamrznutu rusku imovinu. To je objava rata. Istodobno od država članica traže još 135 milijardi eura kako bi se financirao rat. Mađarska neće sudjelovati u ovom izopačenom briselskom planu", napisao je Viktor Orbán.

Na tu objavu reagirao je Radosław Sikorski putem svog Twitter profila: "Viktor je zaslužio Lenjinov orden."

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó na to je reagirao oštro:

"Razumijemo da vi želite rat Rusije i Europe. Ali nećemo dopustiti da nas uvučete u svoj rat."

Szijjártó je prije toga komentirao izjave glavnog tajnika NATO saveza, Marka Ruttea, koje, kako on tvrdi, sabotiraju pokušaje postizanja mira u Ukrajini.

"Ako je itko još imao dvojbi oko toga je li zdrav razum u Bruxellesu potpuno nestao, jučerašnji govor Marka Ruttea u Berlinu trebao ih je razuvjeriti.

Mark Rutte dao je nekoliko nepromišljenih izjava, tvrdeći da smo „mi“ sljedeća meta Rusije, da bi Rusija mogla biti spremna napasti NATO u roku od pet godina te da je sigurnost Ukrajine naša sigurnost.

Glavni tajnik nikada prije nije iznosio takve tvrdnje. Ovaj potpuni zaokret jasan je znak da su se svi u Bruxellesu sada svrstali protiv mirovnih napora Donalda Trumpa. Ovim izjavama Mark Rutte je praktički zabio nož u leđa mirovnim pregovorima.

Kao članica NATO-a, Mađarska odlučno odbacuje ove tvrdnje. Sigurnost europskih zemalja ne jamči Ukrajina, nego sam NATO. Ukrajina se bori za vlastitu sigurnost, a ne za našu.

Ovakve provokativne izjave su neodgovorne i opasne. Pozivamo Marka Ruttea da odmah prestane potpirivati ratne napetosti!", poručio je Szijjártó.

Sikorski je boksački meč na društvenim mrežama nastavio porukom: "Ako Rusija ponovno ne izvrši invaziju, takvog rata neće biti, ali ovoga puta bili biste na njezinoj strani."

Na Orbánovu objavu reagirao je i ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrej Sibiha, koji ga je nazvao "najvrednijom zamrznutom ruskom imovinom u Europi".

Teme
Mađarska Poljska Ukrajina mirovni pregovori rat u Ukrajini zapljena ruske imovine

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ