Poruka poljskog ministra uzburkala duhove u Mađarskoj: "Viktor je zaslužio svoj Lenjinov orden"

Ministri vanjskih poslova Poljske, Ukrajine i Mađarske razmijenili su nekoliko iznimno neprijateljskih poruika na društvenim mrežama.
"Zaobilazeći Mađarsku i silujući europsko pravo usred bijela dana, birokrati iz Bruxellesa povlače poteze kako bi zaplijenili zamrznutu rusku imovinu. To je objava rata. Istodobno od država članica traže još 135 milijardi eura kako bi se financirao rat. Mađarska neće sudjelovati u ovom izopačenom briselskom planu", napisao je Viktor Orbán.
We understand you really want a Russia vs. Europe war! We will not let ourselves be dragged into your war!! https://t.co/UXqBu74WSd— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) December 14, 2025
Na tu objavu reagirao je Radosław Sikorski putem svog Twitter profila: "Viktor je zaslužio Lenjinov orden."
Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó na to je reagirao oštro:
"Razumijemo da vi želite rat Rusije i Europe. Ali nećemo dopustiti da nas uvučete u svoj rat."
Szijjártó je prije toga komentirao izjave glavnog tajnika NATO saveza, Marka Ruttea, koje, kako on tvrdi, sabotiraju pokušaje postizanja mira u Ukrajini.
"Ako je itko još imao dvojbi oko toga je li zdrav razum u Bruxellesu potpuno nestao, jučerašnji govor Marka Ruttea u Berlinu trebao ih je razuvjeriti.
Mark Rutte dao je nekoliko nepromišljenih izjava, tvrdeći da smo „mi“ sljedeća meta Rusije, da bi Rusija mogla biti spremna napasti NATO u roku od pet godina te da je sigurnost Ukrajine naša sigurnost.
Glavni tajnik nikada prije nije iznosio takve tvrdnje. Ovaj potpuni zaokret jasan je znak da su se svi u Bruxellesu sada svrstali protiv mirovnih napora Donalda Trumpa. Ovim izjavama Mark Rutte je praktički zabio nož u leđa mirovnim pregovorima.
Kao članica NATO-a, Mađarska odlučno odbacuje ove tvrdnje. Sigurnost europskih zemalja ne jamči Ukrajina, nego sam NATO. Ukrajina se bori za vlastitu sigurnost, a ne za našu.
Ovakve provokativne izjave su neodgovorne i opasne. Pozivamo Marka Ruttea da odmah prestane potpirivati ratne napetosti!", poručio je Szijjártó.
Would you please finally understand: this is your war, not ours!! https://t.co/LW2Sjz4l0K— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) December 14, 2025
Sikorski je boksački meč na društvenim mrežama nastavio porukom: "Ako Rusija ponovno ne izvrši invaziju, takvog rata neće biti, ali ovoga puta bili biste na njezinoj strani."
Na Orbánovu objavu reagirao je i ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrej Sibiha, koji ga je nazvao "najvrednijom zamrznutom ruskom imovinom u Europi".
