Broj poginulih u dva razorna potresa koji su jučer pogodili južni dio Turske i sjeverozapadnu Siriju porastao je na više od 4.800, javlja Guardian. Potresi su za sobom ostavili na tisuće ozlijeđenih ljudi a spasilačke ekipe na terenu tragaju za nestalima pod ruševinama.

Tlo se neprestano trese i dalje. Tako je potres magnitude 5,3 pogodio danas ujutro središnju Tursku, izvijestio je Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

#BREAKING Death toll from earthquakes in southern Türkiye rises to 2,921, with 15,834 injuries, says disaster agency pic.twitter.com/tdMh5F2g8y