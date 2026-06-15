"Korupcija se ne smije tolerirati": Europski povjerenik o Hrvatskoj, demokraciji i europskom novcu

"Te takozvane SLAPP tužbe, odnosno strateške tužbe protiv javnog djelovanja, vrlo se često podižu protiv novinara, aktivista civilnog društva ili branitelja ljudskih prava. Stvarna im je svrha ušutkati nekoga i vezati ga uz dugotrajan, akuzatoran i potencijalno vrlo skup postupak i koji može imati ozbiljne negativne posljedice za tu osobu. Zato je važno imati okvir na razini EU-a koji će osigurati da se takve tužbe ne podižu ili da se, ako je očito da služe isključivo ušutkavanju nekoga, vrlo brzo riješe pred sudom. Bilo mi je silno drago što je Direktiva protiv SLAPP tužbi usvojena i što se sada prenosi u nacionalna zakonodavstva, a rok za prijenos upravo je istekao. Koliko znam, Hrvatska je u poodmakloj fazi tog procesa i potaknuli bismo što skoriji završetak prijenosa direktive. Također pozdravljam činjenicu da su hrvatske vlasti signalizirale kako namjeravaju primjenjivati odredbe protiv SLAPP tužbi i na domaće slučajeve. Time idu i korak dalje od same Direktive, jer Komisija nema ovlasti inzistirati na tome da se to provodi unutar država članica. -Ali onda imate lokalnu razinu... Imamo preporuku i drago mi je što su vlasti ovdje dale do znanja da to namjeravaju učiniti. Kad je riječ o pojedinačnim sudovima i sucima, Direktiva o SLAPP tužbama predstavlja pravo EU-a i njezina je primjena obvezna. U sljedećem dugoročnom proračunu Europske unije uložit ćemo značajna sredstva u edukaciju pravosudnih djelatnika, kao i u digitalizaciju pravosuđa, kako bismo osigurali usklađeniji i dosljedniji pristup tumačenju prava EU-a. Postoje mehanizmi kontrole unutar pravosudnih sustava svake države članice, ali primjena prava EU-a nije opcionalna."