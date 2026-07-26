Predsjednik Kube: "SAD provodi genocidnu politiku gušenja čitavog naroda"

Od siječnja administracija Donalda Trumpa primjenjuje politiku maksimalnog pritiska na taj komunistički otok, udaljen oko 150 kilometara od obale Floride. Uz embargo koji je na snazi ​​od 1962., na snazi ​​je i naftna blokada, kao i dug popis sankcija protiv kubanskih tvrtki i dužnosnika.