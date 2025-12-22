Preminuo Chris Rea, autor hita "Driving Home for Christmas"

Engleski glazbenik Chris Rea, vjerojatno širokoj publici najpoznatiji po božićnom hitu Driving Home for Christmas umro je u ponedjeljak u dobi od 74 godine, objavio je glasnogovornik njegove obitelji.
"Umro je mirno u bolnici nakon kratke bolesti, okružen obitelji", kaže se u priopćenju njegove supruge i dvoje djece.
Pjevaču i gitaristu, koji je u karijeri imao dva albuma na broju jedan britanske ljestvice, prije dvadesetak godina dijagnosticiran je rak gušterače koja mu je uklonjena 2001.
Osim omiljenog blagdanskog hita, Chris Rea je krajem 1970-ih i 1980-ih postigao uspjeh s pjesmama Fool (If You Think It's Over), Let's Dance, Auberge i The Road To Hell.
