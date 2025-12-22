Oglas

engleski glazbenik

Preminuo Chris Rea, autor hita "Driving Home for Christmas"

author
Hina
|
22. pro. 2025. 17:44
FILE PHOTO: Artist Chris Rea performs onstage in Riga February 22, 2008.
REUTERS/Ints Kalnins (LATVIA)/File Photo

Engleski glazbenik Chris Rea, vjerojatno širokoj publici najpoznatiji po božićnom hitu Driving Home for Christmas umro je u ponedjeljak u dobi od 74 godine, objavio je glasnogovornik njegove obitelji.

Oglas

"Umro je mirno u bolnici nakon kratke bolesti, okružen obitelji", kaže se u priopćenju njegove supruge i dvoje djece.

Pjevaču i gitaristu, koji je u karijeri imao dva albuma na broju jedan britanske ljestvice, prije dvadesetak godina dijagnosticiran je rak gušterače koja mu je uklonjena 2001.

Osim omiljenog blagdanskog hita, Chris Rea je krajem 1970-ih i 1980-ih postigao uspjeh s pjesmama Fool (If You Think It's Over), Let's Dance, Auberge i The Road To Hell.

Teme
Chris Rea Glazbenik Rak gušterače

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ