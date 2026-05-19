KRISTIJAN ALEKSIĆ
Državni tajnik: Ubojica iz Drniša je u zatvoru imao 31 stegovni prijestup
Državni tajnik Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Ivan Crnčec otkrio je da je ubojica Kristijan Aleksić tijekom izdržavanja zatvorske kazne imao 31 stegovni prijestup i u dva mu je navrata određena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja.
Državni tajnik Crnčec je u HRT-ovoj emisiji "U mreži prvog" izjavio i kako treba preispitati institut zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne kako bi zadržali nadzor nad osobom.
Voditelj Službe općeg kriminaliteta Ravnateljstva policije Ivica Kropek ocijenio je legitimnim da se građani pitaju kako je moguće da je netko poput Aleksića bio na slobodi.
No, naglašava da su u javnost izašle mnoge netočne informacije i on odgovorno tvrdi, da popis s osobama koje treba ubiti, tijekom kriminalističke obrade 2023. godine "nije postojao i nije utvrđeno postojanje sumnje da je unaprijed pripremio popis".
"Sve se moglo riješiti jednim ročištem"
Crnčec je naglasio kako se treba utvrditi tko je u sustavu za što odgovoran i najavio zakonske izmjene.
"Ministarstvo pravosuđa će preispitati zakonske odredbe i potrudit će se da Zakon bude što bolji i da reakcija može biti što bolja. U ovom konkretnom slučaju moramo postaviti par pitanja: zašto su sankcije niske, zašto 14, a ne 40 godina, zašto istražni zatvor nije određen, zašto dvije i pol godine nešto stoji na sudu, a da nije ništa poduzeto. Treba utvrditi odgovornost", istaknuo je.
Što se tiče nadzora na šibenskom Općinskom sudu, koji je naložio ministar Damir Habijan, Crnčec je kazao kako se ovdje radi o jednostavnom postupku.
"Radi se o kaznenom djelu nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja eksplozivnih tvari i oružja. Oduzet je improvizirani pištolj od počinitelja te je zatražena bezuvjetna zatvorska kazna. Mislim da na jednom ročištu moglo odlučiti i tog čovjeka staviti iza rešetaka, no, ni to jedno ročište nije održano", zaključio je Crnčec.
