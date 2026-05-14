Koliko su puni europski zatvori?

Usred sve većih pritužbi na rastuće nasilje i prenapučenost europskih zatvora, broj zatvorenika u Europskoj uniji porastao je za dva posto u 2024. u usporedbi s prethodnom godinom, prema najnovijim podacima Eurostata.
U 2024. godini u EU je bio jedan zatvorenik na svakih 883 stanovnika, a najviše su stope zabilježene u Mađarskoj (193 zatvorenika na 100 tisuća stanovnika), Poljskoj (191), Latviji (187) i Češkoj (178).
Samo jedna od 18 odraslih zatvorenica bila je ženskog roda, a jedan od pet zatvorenika u EU imao je strano državljanstvo, piše Euronews.
S druge strane, najniže stope zatvorenika zabilježene su u Finskoj (57 zatvorenika na 100 tisuća stanovnika), Nizozemskoj (67), Danskoj (70) i Njemačkoj (70). Hrvatska se nalazi na osmom mjestu Europske unije, a 2024. godine zabilježeno je 129 zatvorenika na 100 tisuća stanovnika.
U međuvremenu, broj osoblja, uključujući policajce, suce i zatvorsko osoblje, također se povećao 2024. godine. Broj policajaca u EU raste od 2015. godine i dosegao je najvišu razinu 2024. godine. No, u EU je bilo 1,9 zatvorenika po članu zatvorskog osoblja, omjer koji je ostao isti od 2022. godine.
Rast pritužbi na uvjete u zatvorima
Neke zemlje EU, poput Grčke i Portugala, nedavno su izrazile zabrinutost zbog prenapučenosti zatvora i loših uvjeta pritvora.
Odbor Vijeća Europe za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) pozvao je Grčku da se pozabavi ovim stalnim problemima nakon posjeta u siječnju 2025. godine.
Mnogi muški zatvorenici u Grčkoj drže se u "prenapučenim" i "potpuno neprikladnim uvjetima", što predstavlja "nečovječno i ponižavajuće postupanje", prema CPT-u.
"Prenapučenost ozbiljno potkopava životne uvjete zatvorske populacije i napore zatvorskih uprava u rehabilitaciji", rekao je Marcelo Aebi, voditelj istraživačkog tima SPACE sa Sveučilišta u Lausannei, u izjavi Vijeću Europe.
U izvješću se također navodi da su u većini zatvora ćelije i spavaonice bile zaražene stjenicama i žoharima, često hladne i vlažne ili čak pljesnive te da su krovovi i stropovi prokišnjavali. CPT je također naveo da su sanitarni čvorovi redovito bili neispravni te da nije bilo dovoljno tople vode ili grijanja.
Osim toga, oko 230 pritvorenika u zatvoru u Lisabonu u Portugalu prosvjedovalo je za bolje uvjete početkom svibnja, odbijajući se vratiti u svoje ćelije bez razgovora s ravnateljem zatvora. Demonstracije su se dogodile zbog nehigijenskih uvjeta u ustanovi.
Nedavno je, u rijetkom potezu, zatvorsko osoblje diljem Belgije započelo nacionalni štrajk 11. svibnja, prosvjedujući protiv teške prenapučenosti, rastućeg nasilja i velikog opterećenja poslom. Belgijski zatvori trenutno imaju 13.733 zatvorenika, unatoč tome što im je službeni kapacitet samo 11.064 mjesta. Vlasti kažu da 754 zatvorenika spava na madracima na podu. No, ovaj problem nije ograničen samo na ove dvije države članice.
U 2024. godini 13 zemalja prijavilo je prenapučene ćelije, dok je 14 zemalja imalo "prazne ćelije". Najviše stope prenapučenosti u EU zabilježene su na Cipru, u Sloveniji i Francuskoj, dok su najniže stope zabilježene u Estoniji, Litvi i Luksemburgu.
