Britanski obavještajci objavili su u nedjelju ujutro kako je vlasnik Wagner grupe Jevgenij Prigožin potvrdio da njegovi inženjeri u okupiranom Lugansku rade na utvrđivanju tzv. Wagner linije, a objavili su i kartu koja prikazuje razmjere projekta.

Navode i kako se dijelovi navodne protutenkovske linije obrane protežu do Kremine u Luganskoj oblasti.

“Ako su planovi zaista opsežni kao što Prigožin tvrdi, vjerojatno se cilja na integraciju rijeke Siverski Donjeck u obrambenu zonu, slijedeći kontrolnu liniju iz 2015.”, kažu.

Britanska služba dodaje i kako ovaj projekt navodi na zaključak da Rusi ulažu značajne napore u pripremu obrane duboko iz trenutne linije fronte, vjerojatno kako bi na vrijeme osujetili bilo kakvu ukrajinsku protuofanzivu.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/zmOYBPFXFn



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/L0bV87iWiz