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odbačene optužbe

Princ Harry izgubio tužbu protiv nakladnika Daily Maila

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Hina
|
07. srp. 2026. 16:50
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Britain's Prince Harry. REUTERS/Isabel Infantes TPX IMAGES OF THE DAY
REUTERS/Isabel Infantes

Britanski princ Harry, vojvoda od Sussexa, i druge istaknute javne osobe izgubili su u utorak na Visokom sudu u Londonu spor protiv Associated Newspapersa, nakladnika dnevnika Daily Mail, kojega su optužili za navodno nezakonito prikupljanje informacija.

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Harry, koji se u vrijeme izricanja presude nalazio u Velikoj Britaniji, pokrenuo je više sudskih postupaka protiv pojedinih britanskih medija, optužujući ih za zlouporabu moći i zadiranje u privatnost.

Uz njega su tužbu protiv nakladnika Associated Newspapersa podnijele i druge poznate osobe, među kojima i glazbenik Elton John.

Tvrdili su da su deseci članaka objavljenih u listovima Daily Mail i Mail on Sunday od 1990-ih do 2011. bili temeljeni na informacijama pribavljenim nezakonitim putem.

Associated Newspapers odbacio je optužbe, nazvavši ih klevetničkima, a londonski Visoki sud odbacio je tužbene zahtjeve u cijelosti. Tvrtka je presudu opisala kao "uvjerljivu pobjedu" za Daily Mail i njegove novinare.

Teme
daily mail elton john princ harry tužba protiv tabloida

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