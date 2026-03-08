Oglas

Slučajno?

VIDEO / Procurila snimka: Putin prekinuo govor zbog napada kašlja

author
N1 Info
|
08. ožu. 2026. 14:38
Vladimir Putin
Screenshot/X

U očitoj pogrešci Putinove propagandne mašinerije, cijela sekvenca je u početku objavljena, prikazujući gledateljima napad kašlja.

Oglas

Vladimir Putin bio je prisiljen zaustaviti snimanje televizijskog prijenosa povodom Međunarodnog dana žena nakon što je počeo nekontrolirano kašljati i gutati.

Ruski čelnik, koji je u 74. godini, morao je ponoviti snimku. U očitoj pogrešci njegove propagandne mašinerije, cijela sekvenca je u početku objavljena, prikazujući gledateljima napad kašlja.

"Puno sam govorio, zakašljao sam se. Trebam čašu vode", rekao je Putin.

Snimka će vjerojatno pokrenuti nova pitanja o Putinovom zdravlju, nakon ranijih otkrića istraživačkih novinara da nikada ne putuje bez vrhunskog kirurga specijalista za rak štitnjače. Ukrajinski izvori također su tvrdili da je insajder možda namjerno objavio neugodnu snimku, piše The Mirror, a prenosi Dnevnik.hr.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Vladimir Putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ