VIDEO / Procurila snimka: Putin prekinuo govor zbog napada kašlja

U očitoj pogrešci Putinove propagandne mašinerije, cijela sekvenca je u početku objavljena, prikazujući gledateljima napad kašlja.
Vladimir Putin bio je prisiljen zaustaviti snimanje televizijskog prijenosa povodom Međunarodnog dana žena nakon što je počeo nekontrolirano kašljati i gutati.
Ruski čelnik, koji je u 74. godini, morao je ponoviti snimku. U očitoj pogrešci njegove propagandne mašinerije, cijela sekvenca je u početku objavljena, prikazujući gledateljima napad kašlja.
"Let me say it one more time, just because I felt like it." Putin congratulated Russian women on International Women's Day, but the Kremlin forgot to cut out the unsuccessful take from the congratulatory video.— Beefeater (@Beefeater_Fella) March 7, 2026
At the 2:55 mark, the president starts coughing like a dog, points… pic.twitter.com/aiKOtw9GVT
"Puno sam govorio, zakašljao sam se. Trebam čašu vode", rekao je Putin.
Snimka će vjerojatno pokrenuti nova pitanja o Putinovom zdravlju, nakon ranijih otkrića istraživačkih novinara da nikada ne putuje bez vrhunskog kirurga specijalista za rak štitnjače. Ukrajinski izvori također su tvrdili da je insajder možda namjerno objavio neugodnu snimku, piše The Mirror, a prenosi Dnevnik.hr.
