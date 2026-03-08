VIDEO / Procurila snimka: Putin prekinuo govor zbog napada kašlja

Snimka će vjerojatno pokrenuti nova pitanja o Putinovom zdravlju, nakon ranijih otkrića istraživačkih novinara da nikada ne putuje bez vrhunskog kirurga specijalista za rak štitnjače. Ukrajinski izvori također su tvrdili da je insajder možda namjerno objavio neugodnu snimku, piše The Mirror, a prenosi Dnevnik.hr.