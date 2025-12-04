doznaje der spiegel
Procurio Merzov telefonski razgovor: "Ne možemo ostaviti Zelenskog s ovim tipovima"
Europski čelnici izrazili su ovaj tjedan nepovjerenje prema naporima SAD-a da ispregovaraju kraj ruskog rata u Ukrajini, prema pisanju njemačkog tjednika Der Spiegel, koji tvrdi da je dobio pisane bilješke sa spomenutog razgovora.
Njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazili su tijekom ponedjeljnog poziva sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i drugima skepsu da će američki pregovarači zaštititi interese Kijeva, navodi se u izvješću.
Magazin je citirao Macrona koji je tijekom poziva rekao da "postoji mogućnost da će SAD izdati Ukrajinu po pitanju teritorija bez jasnih sigurnosnih garancija".
Merz: Igraju igre s vama i s nama"
Izvor iz Elizejske palače rekao je za AFP da se navedeni citat ne podudara s njihovim službenim zapisom razgovora.
"Predsjednik je javno iznio svoj stav o tekućim pregovorima između Rusije i Sjedinjenih Država, koji se ne razlikuje od onoga što govori privatno", dodao je izvor.
Prema izvješću, Merz je upozorio Zelenskog da bude "vrlo oprezan u narednim danima" te dodao da "oni igraju igre i s vama i s nama".
Njemačka kancelarija rekla je AFP-u: "Ne možemo komentirati pojedinačna medijska izvješća. Nadalje, kao načelo, ne izvještavamo o povjerljivim razgovorima."
Komunikacijski savjetnik ukrajinskog predsjednika Dmytro Lytvyn, upitan za izvješće Der Spiegel , rekao je za AFP: "Ne komentiramo provokacije", prenosi France24.
‘Zaštititi’ Zelenskog
Prema magazinu, finski predsjednik Alexander Stubb izrazio je nepovjerenje prema izaslaniku američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steveu Witkoffu, i njegovom zetu, Jaredu Kushneru, koji su početkom tjedna otišli u Kremlj na razgovore.
"Ne možemo ostaviti Ukrajinu i Volodimira same s ovim tipovima", rekao je Stubb, prema Der Spiegelu.
Njegov ured rekao je AFP-u: "Ne komentiramo povjerljive razgovore predsjednika Republike."
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je tijekom poziva da "moramo zaštititi Volodimira", navodi Der Spiegel, pozivajući se na bilješke sa sastanka, a ne na doslovan transkript, bez navođenja autora bilješki.
Dužnosnik NATO-a rekao je: "U pravilu, ne komentiramo curenje informacija. Što se tiče stajališta glavnog tajnika o trenutačnim nastojanjima za okončanje rata protiv Ukrajine, jasno je izrazio potporu naporima koje predvode predsjednik Trump i njegov tim."
Washington je prošlog mjeseca predložio početni dokument sa 28 točaka za zaustavljanje rata u Ukrajini, sastavljen bez uključivanja europskih saveznika Ukrajine i kritiziran kao preblizak odrazu maksimalističkih zahtjeva Moskve o ukrajinskom teritoriju.
Uspljedila je diplomatska ofenziva, pri čemu su američki i ukrajinski pregovarači održali razgovore u Ženevi i na Floridi, prije nego što su Witkoff i Kushner u utorak otišli u Moskvu.
Der Spiegel je naveo da su dva neimenovana sudionika ponedjeljnog razgovora potvrdila da bilješke točno odražavaju sadržaj razgovora.
Ipak, nisu željeli potvrditi citate doslovno, jer je razgovor čelnika bio povjerljiv.
