Propao sastanak Trumpa i Putina

Prošlog četvrtka Trump je rekao da će on i Putin održati razgovore u Budimpešti unutar dva tjedna kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini. Međutim, pripremni sastanak između američkog ministra vanjskih poslova Marca Rubija i ruskog ministra Sergeja Lavrova, koji je trebao biti održan ovog tjedna, otkazan je.