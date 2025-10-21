Oglas

Ugroženi izgledi za sastanak Trumpa i Putina u Budimpešti

Hina
21. lis. 2025. 07:34
Donald Trump, Vladimir Putin
ANDREW HARNIK / AFP / ANDREW HARNIK / AFP

Nade američkog predsjednika Donalda Trumpa da će se uskoro sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti jenjavaju nakon što je pripremni sastanak ministara vanjskih poslova dviju zemalja ovog tjedna odgođen, izvijestio je CNN u ponedjeljak.

Pozivajući se na izvore upoznate s tim pitanjem, CNN je izvijestio da razlog odgode sastanka između američkog državnog tajnika Marca Rubia i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova nije jasan.

Jedan izvor naveo je različita očekivanja po pitanju okončanja ruskog rata u Ukrajini, objavio je CNN.

Rubio i Lavrov mogli bi ponovno razgovarati telefonom ovog tjedna, izvijestio je CNN, nakon što su njih dvojica u ponedjeljak održali poziv koji je Moskva nazvala "konstruktivnim".

Rusko ministarstvo vanjskih poslova nije bilo moguće kontaktirati izvan radnog vremena.

Očekivani sastanak Rubija i Lavrova smatra se ključnim pripremnim korakom za drugi samit između Trumpa i Putina ove godine.

Dvojica čelnika dogovorila su se u telefonskom pozivu prošlog četvrtka da će se uskoro sastati u glavnom gradu Mađarske.

Rusija, koja je započela invaziju na Ukrajinu u veljači 2022., izjasnila se da od samita očekuje raspravu o mogućem mirovnom rješenju u Ukrajini i načinima poboljšanja bilateralnih odnosa između Moskve i Washingtona.

donald trump vladimir putin

