Predsjednik Donald Trump nalazio se u Bijeloj kući tijekom pucnjave, ali njegov raspored nije bio prekinut. U pucnjavi nije ozlijeđen nijedan policajac.
"Pripadnici američke Tajne službe nalaze se na mjestu pucnjave u kojoj je sudjelovao policajac na križanju 15. ulice i avenije Independence u Washingtonu“", priopćila je Tajna služba pa dodala:
"Jedna osoba je upucana od strane policije; njezino stanje trenutačno nije poznato. Molimo izbjegavajte područje jer hitne službe interveniraju."
Iako Trump i ostali u Bijeloj kući nisu bili u neposrednoj opasnosti, incident dolazi u trenutku pojačanih sigurnosnih zabrinutosti nakon pokušaja atentata na predsjednika krajem travnja, prenosi White House Examiner.
