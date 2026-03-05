Optuženi za planiranje atentata na Trumpa: "Nisam to želio učiniti"

Pakistanac optužen za planiranje ubojstva američkog predsjednika Donald Trump rekao je u srijedu poroti da nije dobrovoljno surađivao s iranskim Korpusom čuvara islamske revolucije (IRGC) u osmišljavanju navodne zavjere, izvijestili su mediji.
Američko ministarstvo pravosuđa optužuje Asifa Merchanta da je pokušao vrbovati osobe u Sjedinjenim Državama za plan usmjeren protiv Trumpa i drugih američkih političara, kao odmazdu za američko ubojstvo iranskog generala Qassem Soleimani, nekadašnjeg zapovjednika elitnih snaga IRGC-a.
"Nisam to želio učiniti ", citirao je list The New York Times Merchanta tijekom suđenja za terorizam i organiziranje ubojstva po narudžbi. Dodao je da je u plan sudjelovao kako bi zaštitio svoju obitelj u Teheranu.
Tužitelji su odbacili tu tvrdnju, navodeći "nedostatak dokaza o stvarnoj prisili ili ucjeni", prema pismu koje su u utorak poslali sucu u predmetu pokrenutom 2024. godine.
Spominjala su se tri imena
Prema pisanju lista, Merchant je rekao da nikada nije dobio naredbu da ubije određenu osobu, ali da je njegov iranski kontakt tijekom razgovora u Teheranu spomenuo tri imena.
Uz Trumpa, spomenuti su i tadašnji američki predsjednik Joe Biden te Nikki Haley, koja je bez uspjeha pokušala osvojiti republikansku nominaciju za predsjedničke izbore 2024. godine.
Merchantovi odvjetnici nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar, a ni Bijela kuća nije se odmah oglasila.
Suđenje je počelo prošlog tjedna, nekoliko dana prije nego što je Trump naredio napade na Iran koje su Sjedinjene Države izvele zajedno s Izraelom, a u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamenei i više visokih dužnosnika te zemlje.
Trump je u nedjelju u razgovoru za ABC News spomenuo navodnu iransku zavjeru kada je govorio o zajedničkoj američko-izraelskoj operaciji u kojoj je ubijen Hamenei, rekavši: "Uhvatio sam ga prije nego što je on uhvatio mene."
Teheran je odbacio optužbe da je ciljao Trumpa i druge američke dužnosnike.
Tijek događaja na Bliskom istoku pratimo OVDJE.
