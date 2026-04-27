Muškarac optužen za pokušaj atentata na Trumpa

Muškarac za kojeg vlasti tvrde da je pokušao upasti na večeru Udruge dopisnika Bijele kuće s oružjem i noževima u ponedjeljak je optužen za pokušaj atentata na predsjednika Donalda Trumpa te će zasad ostati u pritvoru dok se slučaj bude razvijao.
Cole Tomas Allen pojavio se u ponedjeljak na sudu kako bi se suočio s federalnim optužbama nakon kaotičnog incidenta u kojem su ispaljeni hici, Trump je hitno sklonjen s pozornice, a gosti su se skrivali ispod stolova. Uhićen je nakon pucnjave u subotu navečer te je sjedio uz svoje odvjetnike tijekom kratkog pojavljivanja na saveznom sudu u Washingtonu, piše AP.
Osim optužbe za pokušaj atentata na republikanskog predsjednika, Allen se suočava i s dvjema optužbama vezanim uz vatreno oružje. Nije se izjasnio o krivnji.
Sudac je u ponedjeljak prihvatio zahtjev tužiteljstva da se 31-godišnji Allen iz Torrancea u Kaliforniji zadrži u pritvoru do daljnjih ročišta. Jedna od Allenovih odvjetnica, Tezira Abe, zatražila je ročište o pritvoru i istaknula da Allen nema kaznenu evidenciju.
“Također se u ovom trenutku smatra nevinim,” rekla je.
Associated Press nazvao je više telefonskih brojeva povezanih s Allenom i njegovim rođacima iz javnih evidencija, no nije bilo odgovora kada je novinar pokucao na vrata njegove kuće.
Tužitelji nisu otkrili motiv, ali u poruci koju je AP pregledao, a za koju vlasti tvrde da ju je Allen poslao članovima obitelji nekoliko minuta prije napada, nazvao se “prijateljskim saveznim atentatorom”, više puta se referirao na republikanskog predsjednika bez da ga imenuje te je aludirao na nezadovoljstvo nizom poteza Trumpove administracije.
Istražitelji te zapise, zajedno s nizom objava na društvenim mrežama i razgovorima s članovima obitelji, smatraju jednim od najjasnijih dokaza o načinu razmišljanja osumnjičenika i mogućim motivima.
Vjeruje se da je Allen putovao vlakom iz Kalifornije do Chicaga, a zatim u Washington, gdje se prijavio kao gost u hotelu u kojem se održavala gala večera, koja inače ima stroge sigurnosne mjere, rekao je vršitelj dužnosti državnog odvjetnika Todd Blanche.
“Čini se da je zaista namjeravao ciljati osobe koje rade u administraciji, vjerojatno uključujući i predsjednika,” rekao je Blanche za NBC-jev “Meet the Press” u nedjelju.
Video koji je objavio Trump prikazuje muškarca, za kojeg vlasti tvrde da je bio naoružan vatrenim oružjem i noževima, kako prolazi pokraj sigurnosne barijere dok agenti Tajne službe trče prema njemu. Vlasti navode da je policajac koji je nosio pancirni prsluk pogođen u prsluk, ali se očekuje njegov oporavak.
Podaci pokazuju da je Allen visoko obrazovan instruktor i amaterski developer videoigara. Profil na društvenim mrežama osobe istog imena, s fotografijom koja odgovara osumnjičeniku, pokazuje da je posljednjih šest godina radio honorarno u tvrtki koja nudi savjetovanje pri upisu na fakultet i pripreme za testove budućim studentima.
