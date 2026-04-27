o pokušaju atentata na Trumpa
Jakovina o incidentu u Washingtonu: "To bi moglo pokazati dvije stvari"
Gost našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bio je Tvrtko Jakovina, povjesničar i profesor na Filozofskog fakultetu u Zagrebu. Razgovarali su o posljednjem pokušaju atentata na Donalda Trumpa i povijesti političkog nasilja u Sjedinjenim Američkim Državama.
"Sve ove reakcije, ova medijska pozornost na bilo kakav atentat je logična. Uspjeli atentat na ministra obrane Malija dobio je veliku pozornost u jednom dijelu svjetskih medija, kako ne onda pokušaj atentata na američkog predsjednika", kaže profesor Tvrtko Jakovina, komentirajući novi pokušaj atentata na Donalda Trumpa.
Jakovina dodaje kako do Trumpa dugo nije bilo pokušaja ubojstava na jednog američkog predsjednika.
"Od atentata na predsjednika Ronalda Reagana do Trumpa nije bilo atentata za koje smo znali. U posljednjih godinu dana s Trumpom bilo ih je tri, a 40 godina ranije nismo imali niti jedan. To bi moglo pokazati ili da je nešto sa sigurnosnim sustavom ili da je američko društvo strašno podijeljeno. I svima koji imaju volju za teorijama zavjere ovo je pogonsko gorivo. Vjerojatno će se još dugo analizirati u tom ključu."
Dodao je kako su američki hoteli, poput Hiltona, u kojemu je došlo do pucnjave, izgrađeni za velike događaje, te da Europa, na primjer, nema sličnu infrastrukturu.
"Mnogi američki gradovi imaju kongresne hotele koji su iz europske perspektive teško zamislivi. Imate lance dvorana i hotele koji su vrlo često umreženi jedan u drugi sa smislom da se ti kongresni prostori za tisuće ili desetke tisuća ljudi mogu iskoristiti", kaže.
"Ovo je bio jedan od tih događaja u gradu koji sam po sebi nije toliko velik. U vrijeme kada je predsjednik Reagan stradao u Washingtonu nije bilo 500 različitih hotela gdje se to moglo dogoditi. Bilo je nekoliko luksuznih gdje su bili organizirani događaji za predsjednike. Ovo je jedan vrlo veliki hotel, u kojemu je trebalo okupiti sve one koji su bili pozvani."
Jakovina kaže kako u takvom slučaju organizatori nemaju puno opcija što se tiče provjere gostiju, budući da hoteli rade i za javnost.
"Vi ne možete zatvoriti hotel koji, osim za vas, služi i brojne druge ljude i posluje na normalan način. Naravno da se tu vjerojatno može puno lakše dogoditi situacija da se prijavite tjednima unaprijed, nitko vas ne kontrolira što unosite. Sam Trump rekao je 'it is what it is", on ne može prestati obavljati neke od svojih funkcija. Svaki političar zadržava taj tip izlazaka i kretanja među ljudima. Mislim da je to s njegove strane zvučalo racionalno."
"Trump se nije osjetio ugrožen jer je došlo do brze reakcije, atentator se nije približio, a imao je i pušku koja nije najsretnija za precizno ciljanje. Ima elemenata da on kaže da se ništa zapravo nije dogodilo, a da je njegova popularnost nešto veća ili joj je pad smanjen", dodao je.
Povjesničar Jakovina dodao je kako SAD oduvijek ima problem s nasiljem te da za to postoji nekoliko ključnih razloga.
"Ja sam ušao u svoju profesionalnu karijeru posjetom američkog predsjednika Richarda Nixona Zagrebu pa onda uzvratnim posjetom predsjednika Josipa Broza Tita Sjedinjenim Državama 1971. Razgovarao sam s onima koji su bili u tom izaslanstvu, jedna od ministrica bila je Mirjana Krstinić rekla nam je: 'Mi smo svi u slučaju da se Titu nešto dogodi, morali ga okružiti tijelima' i kako je rekla, a to je najvažnija rečenica, 'Jer su njima ipak prije niti 10 godina ubili jednog predsjednika'. Ta svijest: ako se to može dogoditi jednom američkom predsjedniku, što vi radite? Jer osiguranje nije samo osiguranje domaćina. To je stalno bilo prisutno", kaže.
Dodaje da je nasilje, čak i masovno nasilje, specifičnost Sjedinjenih Država.
"Nasilje, masovna ubojstva, ubojstva u školama ipak su specifikum SAD-a, ona se povremeno dogode u nekim zemljama sličnima SAD-u, ali u načelu je to vrlo rijetko. Naša policija ne rješava ili ne zna dobro rješavati te slučajeve."
"Zašto to dolazi? Mislim da to dolazi jednim dijelom jer imate dostupnost oružju, s druge strane zato što ste razmjerno nasilno društvo. To su Sjedinjene Države uvijek bile. To se vidjelo i kroz atentate. Prvi i vječno spominjani je onaj koji je ubio JFK-ja, to je nekoga upisalo u povijest. Da društvo zna da budete prvi, po nečemu budete najbolji, to isto stvara tu atmosferu", kaže.
Nakon toga se osvrnuo i na posljedice incidenta, što će on napraviti za Trumpovu političku popularnost i što očekivati od SAD-a i vala nasilja kojemu svjedočimo u drugom Trumpovom mandatu.
"Trump voli da se o njemu priča, pogotovo kada može sebe predstaviti kao žrtvu i kao nekoga tko se nije uplašio. I da može pohvaliti one koji brinu o njemu. Ovo je sigurno nešto što će kod djela, barem njegovih najbližih sljedbenika, pojačati empatiju. Elon Musk je napisao: 'Zamislite što bi tek radili ako dođu na vlast, ako su spremni ovo raditi dok nisu'. Kad imate takvu atmosferu u društvu koja se potiče, to je dodatno polariziralo SAD i stvorilo situaciju u kojoj teško možete postati bolji i blaži jedni prema drugima iz takvog koncentriranog nasilja. Gledamo Ameriku kakvu gledamo zadnjih godinu i pol dana, mislim da ćemo je i nastaviti gledati", kaže profesor Tvrtko Jakovina.
