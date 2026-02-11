Oglas

STRAVIČAN NAPAD

FOTO, VIDEO / Najmanje 10 mrtvih u pucnjavi, Kanada u šoku i suzama: "Ovo je mala, čvrsto povezana zajednica..."

N1 Info , Hina
11. velj. 2026. 06:20
AFP
Trent Ernst / AFP

Deset osoba, uključujući osumnjičenog napadača, pronađeno je mrtvo nakon pucnjave u gradu na sjeveroistoku kanadske pokrajine Britanske Kolumbije u utorak, priopćila je kanadska policija.

Šest osoba pronađeno je mrtvo u srednjoj školi u Tumbler Ridgeu, još dvije osobe pronađene su mrtve u kući za koju se vjeruje da je povezana s incidentom, a još jedna osoba umrla je na putu do bolnice, priopćila je policija.

Osumnjičeni napadač također je pronađen mrtav od ozljede koju je, čini se, sam sebi nanio, priopćila je policija, dodajući da ne vjeruje da postoje još osumnjičenika ili daljnja prijetnja javnosti.

Napadač je možda bio žena, budući da je upozorenje o napadaču izdano u Britanskoj Kolumbiji opisalo osumnjičenika kao ženu u haljini sa smeđom kosom.

„Višestruke ozljede i više mrtvih bilo je unutar škole dok su policajci prolazili kroz mjesto događaja“, rekao je policijski dužnosnik Ken Floyd na konferenciji za novinare. „Mjesto događaja je trenutno osigurano. Tamo su istražitelji koji će pokušati utvrditi opseg ozljeda i koje je oružje možda bilo korišteno, a koje ne“, rekao je Floyd.

Tumbler Ridge je udaljena općina s populacijom od oko 2400 ljudi smještena u podnožju Stjenjaka u sjevernoj Britanskoj Kolumbiji, otprilike 1155 km sjeveroistočno od Vancouvera. Još 25 ljudi je zbog ozljeda prebačeno u lokalni medicinski centar, rekla je policija.

Srednja škola Tumbler Ridge ima 160 učenika od sedmog do dvanaestog razreda, otprilike u dobi od 12 do 18 godina, stoji na njihovoj web stranici. Škola će biti zatvorena do kraja tjedna, a savjetovanje će biti dostupno onima kojima je potrebno, rekli su školski dužnosnici.

Dužnosnici su rekli da su male gradske policijske snage bile na mjestu događaja unutar dvije minute od primitka poziva te da se žrtve još uvijek procjenjuju satima nakon incidenta.

Kanadski premijer: Potresen sam ovim užasnim napadom

„Ovo je mala, čvrsto povezana zajednica s malim odredom Kraljevske kanadske policije (RCMP), koji su reagirali za dvije minute, bez sumnje spasivši danas živote“, rekla je novinarima Nina Krieger, ministrica javne sigurnosti Britanske Kolumbije. Pucnjava se ubraja među najsmrtonosnije u kanadskoj povijesti.

U travnju 2020., 51-godišnji muškarac, prerušen u policijsku odoru i vozeći lažni policijski automobil ubio je 22 osobe u 13-osatnom divljanju u atlantskoj pokrajini Nova Scotia, prije nego što ga je policija ubila na benzinskoj postaji oko 90 km od mjesta njegovih prvih ubojstava.

U najgoroj pucnjavi u kanadskoj školi, u prosincu 1989., naoružani napadač ubio je 14 učenica i ranio 13 na Ecole Polytechnique u Montrealu, Quebec, prije nego što je počinio samoubojstvo.

Kao odgovor na pucnjavu u Tumbler Ridgeu kanadski premijer Mark Carney odgodio je planiranu objavu u Halifaxu u srijedu o novoj strategiji obrambene industrije i putovanje u Njemačku na Münchensku sigurnosnu konferenciju, rekao je njegov glasnogovornik.

„Shrvan sam današnjom strašnom pucnjavom u Tumbler Ridgeu, B.C. Moje molitve i najdublja sućut su s obiteljima i prijateljima koji su izgubili voljene u ovim strašnim činovima nasilja“, rekao je Carney u emisiji X.

Teme
Kanada Pucnjava u školi Tumbler Ridge

