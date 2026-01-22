Oglas

NOVA TRAGEDIJA

Užas u Australiji: Troje mrtvih u pucnjavi, policija traga za napadačem

N1 Info
22. sij. 2026. 09:17
policija australija - afp
DAVID GRAY / AFP

Tri osobe su poginule nakon navodne pucnjave u malom gradu u saveznoj državi Novi Južni Wales u Australiji, priopćila je policija.

Četvrta osoba prevezena je u bolnicu u ozbiljnom, ali stabilnom stanju.

Lokalna policija trenutačno istražuje navodnu pucnjavu koja se dogodila u Lake Cargelligu oko 16:40 po lokalnom vremenu (05:40 GMT).

Policija je također pozvala javnost da izbjegava to područje te poručila lokalnim stanovnicima da ostanu u svojim domovima. Lokalni mediji navode da je napadač i dalje u bijegu, piše BBC.

U policijskom priopćenju stoji da su hitne službe pozvane u Walker Street, u blizini Yelkin Streeta, nakon dojava o pucnjavi.

Dvije žene i jedan muškarac su poginuli.

Sydney Morning Herald izvještava da je riječ o sumnji na napad povezan s obiteljskim nasiljem.

Navodi se i da vlasti još uvijek pokušavaju locirati napadača te da su na teren upućene teško naoružane specijalne policijske jedinice.

Seven News javlja da je napadač pobjegao s mjesta događaja u vozilu u vlasništvu lokalne općine.

Lake Cargelligo nalazi se u središtu Novog Južnog Walesa i ima oko 1.500 stanovnika.

Incident se dogodio nakon prošlomjesečne masovne pucnjave na plaži Bondi u Sydneyju, u kojoj je ubijeno 15 ljudi.

Teme
Australija Pucnjava

