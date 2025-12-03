Putin negativno reagirao na dio američkih prijedloga na petosatnom sastanku

Ušakov je rekao da je Putin negativno reagirao na dio američkih prijedloga te da sastanak Putina i Trumpa trenutačno nije planiran. Ocijenio je da su razgovori bili konstruktivni i da postoje velike mogućnosti za gospodarsku suradnju. Dodao je da se razgovaralo i o "teritorijalnom problemu", odnosno zahtjevima Moskve u Donbasu.