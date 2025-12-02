Sastanak Witkoffa i Kushnera s Putinom traje više od tri sata: "Nikakav znak da se ruski stav promijenio"

Visoki dužnosnik NATO-a rekao je u utorak novinarima da ne vide nikakve naznake da je Moskva spremna učiniti „značajne ustupke“ kako bi se okončao rat u Ukrajini, dok se američki pregovarači sastaju s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u pokušaju postizanja dogovora o zaustavljanju sukoba, javlja CNN.