Sastanak Witkoffa i Kushnera s Putinom traje više od tri sata: "Nikakav znak da se ruski stav promijenio"

Nema indikacija da je Moskva spremna na „značajne ustupke“ za okončanje rata, kaže visoki dužnosnik NATO-a dok razgovor Putina i Trumpovog tima u Moskvi ulazi u četvrti sat
Kako piše Sky, sastanak američkog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera s Putinom u Kremlju traje već više od tri sata i nastavlja se duboko u noć.
Prije početka razgovora, Putin je srdačno pozdravio izaslanike, raspitujući se o njihovoj šetnji Moskvom i prelasku Crvenog trga ranije tijekom dana. „To je veličanstven grad“, odgovorio je Witkoff, dok su pregovore pratili prevoditelji.
Visoki dužnosnik NATO-a rekao je u utorak novinarima da ne vide nikakve naznake da je Moskva spremna učiniti „značajne ustupke“ kako bi se okončao rat u Ukrajini, dok se američki pregovarači sastaju s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u pokušaju postizanja dogovora o zaustavljanju sukoba, javlja CNN.
Steve Witkoff, Trump's son-in-law Jared Kushner and Chinese MFA Wang, in the Kremlin, all waiting on Putin.— Daractenus (@Daractenus) December 2, 2025
Chances are we're all gonna wake up in an even darker world tomorrow, following whatever secret addendums they'll be signing here today. pic.twitter.com/2NfjjHf4DL
"Nikakav znak da se ruski stav promijenio"
Dužnosnik je rekao da pozdravljaju napore pregovarača da pokušaju „prekinuti zastoj“ te su priznali da se „mnogo toga može promijeniti za pregovaračkim stolom“.
Međutim, „dok govorimo, i dalje ne vidimo nikakav znak da se ruski stav promijenio ili da su spremni učiniti bilo kakve značajne ustupke“, rekao je dužnosnik.
Također je naveo da će Moskva „pokušati ponovno uspostaviti svoje proruske strukture i uplitati se u unutarnje političke procese“ u Ukrajini „nakon što se postigne dogovor“.
Istaknuo je da Rusija zadržava svoje teritorijalne zahtjeve i da će i dalje „nastojati oslabiti ukrajinske vojne sposobnosti koliko god je moguće kako bi otvorila put daljnjoj agresiji“.
Posebni američki izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner predstavljaju američku stranu na sastanku visokih uloga s Putinom usred pojačane prokativnosti SAD-a u privođenju rata kraju.
