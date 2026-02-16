Putin premješta nuklearne projektile prema granici EU-a: "Pripremaju se za eskalaciju"

Vladimir Putin koristi svoju ključnu satelitsku državu, Bjelorusiju, kako bi dodatno zaoštrio ruski rat u Ukrajini te premješta nuklearne projektile prema granici Europske unije, upozorila je bjeloruska oporbena čelnica u egzilu. U hitnom apelu Europi, Svjatlana Tihanovska poručila je da kontinent mora posvetiti „više pozornosti onome što se događa“.
Tihanovska – koja se smatra legitimnom pobjednicom bjeloruskih predsjedničkih 2020. godine, ali je napustila zemlju tvrdeći da su izbori pokradeni – izjavila je da bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko olakšava rusku agresiju na Ukrajinu dopuštajući ruskom čelniku jačanje vojne prisutnosti u toj zemlji.
"Vidimo kako na teritoriju Bjelorusije režim Aleksandra Lukašenka pojačava rusku prisutnost. Spremaju se rasporediti nuklearno oružje [u Bjelorusiji], ruske projektile“, rekla je ovoga tjedna na marginama Münchenske sigurnosne konferencije.
Dodala je kako je Bjelorusija i važan dio ruskog vojno-industrijskog kompleksa, procjenjujući da „oko 300 bjeloruskih poduzeća“ pomaže proizvodnim naporima Moskve, uključujući izgradnju novih pogona za proizvodnju dronova.
„Izgleda kao da se pripremaju za eskalaciju“, rekla je Tihanovska, prenosi The Telegraph.
"Eskalacija bi mogla i europske zemlje"
Pozvala je Europu da prati što se događa u Bjelorusiji, istaknuvši da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski svjestan rizika „jer bi ova eskalacija mogla zahvatiti ne samo Ukrajinu nego i europske zemlje“.
Ove izjave dolaze samo nekoliko mjeseci nakon što je rusko Ministarstvo obrane objavilo snimke na kojima se, prema navodima, vidi raspoređivanje sustava projektila s nuklearnom sposobnošću u zračnoj bazi u istočnoj Bjelorusiji. Zapadni analitičari to su protumačili kao demonstraciju sile s ciljem zastrašivanja Ukrajine i njezinih susjeda, prenosi Express.
"Sve će granice postati predmet pregovora"
Lukašenko je također izjavio da će u zemlji biti raspoređeno deset hipersoničnih balističkih raketnih sustava Orešnik, čime bi se znatno skratilo vrijeme potrebno Kremlju za mogući udar na teritorij Europske unije.
"Ako demokratski svijet ne pomogne Ukrajincima dovoljno da pobijede u ovom ratu, to će ohrabriti Putina i on se neće zaustaviti ondje gdje je sada“, upozorila je, spominjući Moldovu, Armeniju i Gruziju. „Sve će granice postati predmet pregovora.“
Lukašenko (71) prvi je i jedini predsjednik Bjelorusije od uspostave te dužnosti 1994. godine, što ga čini trenutačno najdugovječnijim europskim čelnikom. Tihanovska ga je opisala kao osobu koja „služi Putinovim interesima“ i koja nastavlja „rasprodavati“ bjelorusku neovisnost Rusiji.
