Putin premješta nuklearne projektile prema granici EU-a: "Pripremaju se za eskalaciju"

Ove izjave dolaze samo nekoliko mjeseci nakon što je rusko Ministarstvo obrane objavilo snimke na kojima se, prema navodima, vidi raspoređivanje sustava projektila s nuklearnom sposobnošću u zračnoj bazi u istočnoj Bjelorusiji. Zapadni analitičari to su protumačili kao demonstraciju sile s ciljem zastrašivanja Ukrajine i njezinih susjeda, prenosi Express.