PILETIĆEV NASLJEDNIK
Alen Ružić potvrđen kao kandidat za novog ministra: O imenovanju će sad odlučiti Sabor
Kandidat za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić danas saslušan je na zajedničkoj sjednici triju saborskih odbora: za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, za zdravstvo i socijalnu politiku te za obitelj, mlade i sport. Na kraju je glasovanjem potvrđen kao kandidat i sad je na potezu Sabor.
O povjerenju novom ministru potom se glasa na sjednici Sabora, a da bi bio potvrđen mora dobiti glasove 76 zastupnika. Prema najavama, Sabor će o novom ministru glasati u petak, 20. veljače.
Premijer Andrej Plenković objavio je početkom prošloga tjedna da dosadašnji ministar Marin Piletić odlazi iz Vlade te da za novog ministra predlaže Alena Ružića, ravnatelja KBC-a Rijeka.
Odbori potvrdili Ružića za ministra
Glasovanjem svih triju odbora, potvrdili su Alena Ružića za novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te će ga predložiti u Saboru za tu poziciju.
"Ubrzat ćemo proceduru"
"Ne poznajte područje rada, mirovinskog sustava i socijalne skrbi. Možete li reći točno kako ćete ubrzati procedure vještačenja kako ne bi opet preminulo 15.000 ljudi dok čeka novac", pitala je zastupnica Jelena Miloš iz možemo, a kandidat za ministra je odgovorio:
"Napravit ćemo filter kroz koji ćemo imati trijažu samih prijava za inkluzivni dodatak. Ako netko ima kronično stanje, ne treba ih ponovno vještačiti i to će bitno ubrzati proceduru. Trebamo imati i sustav komunikacije s korisnicima, kako bi ih vodio kroz šumu propisa i prava. Sve ćemo na sustavnoj razini napraviti."
Ružić Kekin: "Sjajno pitanje, kao da ste član HDZ-a"
Kekin je isto pitanje o Medikolu i PET/CT uređajima postavila i Ružiću:
"Sjajno pitanje, kao da ste član HDZ-a. Kao ravnatelj sam uspio naplatiti kopletan dug, izbio je sporazum i pristali su plaćati najamninu od četiri eura po kvadratu. PET/CT nisam tražio jer ga nemamo gdje staviti. ", odgovorio je Ružić.
Pitanje Ivane Kekin
Ivana Kekin pitala je li Ružić za KBC Rijeku tražio nabavu PET/CT uređaja i ako nije tražio zašto ga nije tražio dok je u isto vrijeme budzašto rentao prostor Medikolu i usput mu plaćao režije. Plenković je rekao da će na to odgovoriti kada Ružić bude kandidat za ministra zdravstva.
Selak Raspudić: Tolika je frka da mene zovete
Marija Selak Raspudić zatražila je HDZ-ovce da nabroje ruke koje čine većinu: "Ima li ova Vlada povjerenje građana da se izglasa novi ministar?"
"Vi ćete dignuti ruku, kolegice", čulo se na Odboru.
"Tolika je frka da mene zovete, teško će proći" odgovorila je.
"Izgubili ste deset godina mandata"
Sandra Benčić rekla je da je Plenković izgubio deset godina mandata, a da se nisu riješila osnovna pitanja u području rada, mirovina i socijalnog sustava.
Dodaje da imamo ogromne probleme u sustavu.
"Ako ne znate čitati statistike, znate li razgovarati s građanima o tome kako vaše Ministarstvo provodi politiku socijalne skrbi."
Bauk: Imate li dovoljno glasova?
Arsen Bauk (SDP) pitao je premijera ima li zbog situacije s Josipom Dabrom uopće dovoljno ruku za potvrditi novog ministra. Plenković je kratko odgovorio da ima.
Nove kritike Ružiću
Sabina Glasovac (SDP) ponovno je pitala o kompetentnosti novog ministra, koji je prijavljivan zbog svojih poteza. "Nisam pitao sindikate kakav je, birao sam ga po drugoj liniji i koliko ga znam, odličan je", odgovorio je premijer.
Mrak Taritaš: Hoćete li se ispričati?
"Ni od vas ni od bivšeg ministra nisam čula ispriku obiteljima onih, a ima ih 15.000, koji su preminuli dok su čekali inkluzivni dodatak. Posebno jer su se na tu temu od vas i bivšeg ministra, a i drugih, mogle čuti neke ružne riječi." Premijer se nije ispričao ni nakon te opaske.
"Alen Ružić je kršio radnička prava"
"Gospodin Alen Ružić je kršio radnička prava u bolnici u kojoj je radio. Sud je tako rekao, ne ja. Bolnica je trebala platiti 250.000 eura samo za jedan slučaj nezakonitog otkaza, a takvih je bilo više. Je li vama u redu da osoba koja je kršila radnička prava dolazi na čelo ministarstva koje bi trebalo štititi ta prava. Ali, s obzirom da je Josio Dabro bio ministar, očito je da ministar može biti svatko", rekla je Irena Dragić (SDP). Na to je Plenković izjavio da bi bilo kojem predsjedniku Vlade poželio Alena Ružića za ministra, bez da se osvrnuo na njegovo kršenje radničkih prava.
