Oglas

Kraj rata?

Putin s Lukašenkom razgovarao o mogućem sastanku s Trumpom

author
Hina
|
08. kol. 2025. 16:02
afp lukašenko, putin
Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je u petak s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom o sastanku sa Steveom Witkoffom, izaslanikom predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, i američkim prijedlozima za mirovne pregovore između Rusije i Ukrajine, izvijestila je bjeloruska državna novinska agencija Belta.

Oglas

Vladimir Putin je također obavijestio Aleksandra Lukašenka o svom dogovoru za sastanak s Donaldom Trumpom, izvijestila je Belta.

Naime, Putin i Trump trebali bi se sastati narednih dana, priopćio je Kremlj u četvrtak, kao dio napora američkog predsjednika prema okončanju rata u Ukrajini.

Mjesto sastanka još se određuje, a ruski je predsjednik kao jednu od opcija naveo Ujedinjene Arapske Emirate.

Ruska državna novinska agencija TASS ranije je izvijestila da je Putin razgovarao i s čelnicima Kazahstana i Uzbekistana te ih izvijestio o razgovorima koje je ovog tjedna vodio sa Stevenom Witkoffom o ratu u Ukrajini.

Kad je riječ o trilateralnom sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Putin je ocijenio da se za nj još nisu stekle okolnosti.

Teme
Aleksandar Lukašenko Vladimir Putin rat u Ukrajini

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ