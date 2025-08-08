Putin s Lukašenkom razgovarao o mogućem sastanku s Trumpom

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je u petak s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom o sastanku sa Steveom Witkoffom, izaslanikom predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, i američkim prijedlozima za mirovne pregovore između Rusije i Ukrajine, izvijestila je bjeloruska državna novinska agencija Belta.
Vladimir Putin je također obavijestio Aleksandra Lukašenka o svom dogovoru za sastanak s Donaldom Trumpom, izvijestila je Belta.
Naime, Putin i Trump trebali bi se sastati narednih dana, priopćio je Kremlj u četvrtak, kao dio napora američkog predsjednika prema okončanju rata u Ukrajini.
Mjesto sastanka još se određuje, a ruski je predsjednik kao jednu od opcija naveo Ujedinjene Arapske Emirate.
Ruska državna novinska agencija TASS ranije je izvijestila da je Putin razgovarao i s čelnicima Kazahstana i Uzbekistana te ih izvijestio o razgovorima koje je ovog tjedna vodio sa Stevenom Witkoffom o ratu u Ukrajini.
Kad je riječ o trilateralnom sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Putin je ocijenio da se za nj još nisu stekle okolnosti.
