OBRAĆANJE ZAPOVJEDNICIMA

Putin: Ukrajinci se posvuda povlače, ove godine smo zauzeli 5000 četvornih kilometara teritorija

Hina
07. lis. 2025. 22:53
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da su ruske snage zauzele gotovo 5000 četvornih kilometara teritorija u Ukrajini ove godine i da Moskva ima potpunu stratešku inicijativu na bojnom polju.

Na sastanku s visokim vojnim zapovjednicima, Putin je rekao da se ukrajinske snage povlače s bojišnice u svim sektorima.

Naglasio je da Kijev pokušava gađati duboko u ruski teritorij, no da to neće pomoći promijeniti situaciju u ratu koji traje duže od tri i pol godine.

"U ovom trenutku, ruske oružane snage u cijelosti drže stratešku inicijativu", rekao je Putin na sastanku na sjeverozapadu Rusije, prema Kremlju.

"Ove godine, oslobodili smo gotovo 5000 kilometara teritorija, 4900 kilometara i 212 naselja."

Ukrajinske snage, rekao je, "povlače se duž crte borbenog kontakta, unatoč pokušajima žestokog otpora."

ukrajina vladimir putin

