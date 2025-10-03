Na forumu u ruskom Sočiju, predsjednik Vladimir Putin ironično je obećao da više neće slati dronove u zračni prostor europskih gradova.
"Više to neću raditi. Neću slati dronove u Francusku, Dansku ili Kopenhagen. Možda hoću u Lisabon. Ali doista, kamo bi još mogli otići? Znate, neke su ljude oduvijek fascinirali neidentificirani leteći objekti, i ta fascinacija još uvijek postoji. No Europa ima svoje čudake, baš kao i mi ovdje. Pa posebno mladi ljudi, oni će lansirati dronove svaki dan", izjavio je Vladimir Putin.
Naime, tijekom noći bio je obustavljen zračni promet nad minhenskom zračnom lukom, nakon što je kasno sinoć prijavljeno da su viđeni dronovi u blizini piste. To je prouzročilo otkazivanje 17 letova, čime je pogođeno gotovo 3000 putnika. 15 zrakoplova u dolasku preusmjereno je u druge zračne luke.
Prošli tjedan iz istih su razloga privremeno bili zatvoreni aerodromi u Danskoj i Norveškoj. Na forumu u ruskom Sočiju, predsjednik Putin ironično je obećao da više neće slati dronove u zračni prostor europskih gradova, prenosi HRT.
Rusija je odbacila odgovornost za te incidente, koji su potaknuli europske zemlje da raspravljaju o planovima za 'zid od dronova'. Putin je izjavio da je 'histerija' oko ruskih dronova nad Europom iskonstruirana kako bi se skrenula pozornost s problema na Zapadu.
