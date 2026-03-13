Ruski saveznik prijeti NATO-u: Ako ne želite da ‘Orešnik’ udari, nemojte se miješati

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko upozorio je da bi Bjelorusija mogla upotrijebiti ruski nuklearno sposobni raketni sustav „Orešnik” ako NATO ili Ukrajina napadnu ciljeve na bjeloruskom teritoriju, odgovarajući na izjave ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
Oglas
Ranije u veljači, u intervjuu za bjeloruski oporbeni portal Zerkalo, Zelenski je rekao da Rusija i Bjelorusija priređuju „predstavu” oko raspoređivanja sustava Orešnik u Bjelorusiji te da bi to oružje NATO trebao smatrati legitimnom metom, piše Kyiv Post.
„On (Lukašenko) ne bi se trebao igrati, jer će nakon takvih koraka Rusi dovesti Orešnik na bjeloruski teritorij i bez da konzultiraju Lukašenka”, rekao je Zelenski.
Lukašenko je tu izjavu nazvao „potpunom besmislicom”, rekavši da Bjelorusija nema planove napadati susjedne prijestolnice, ali da će se braniti ako bude ugrožena.
„Ne kažem da ćemo sutra ovim ‘Orešnikom’ gađati Vilnius, Varšavu ili Kijev. Bože sačuvaj. To nije naš zadatak”, rekao je Lukašenko novinarima u petak.
„Naš zadatak je braniti našu zemlju. Ali ako ne želite da ‘Orešnik’ udari, onda se nemojte miješati u nas – ni iz Ukrajine, ni iz Poljske, ni iz Litve, ni iz Latvije.”
Dodao je da Bjelorusija neće „sjediti i gledati” ako se objekti na njezinom teritoriju budu smatrali legitimnim ciljevima.
„Imamo sredstva da do njih dođemo”, rekao je Lukašenko, poručivši kritičarima da „ne brbljaju”. Ako smatraju sustav Orešnik legitimnom metom, rekao je: „Samo naprijed.”
Rusija je navodno rasporedila novo razvijeni projektil u Bjelorusiji krajem 2025. godine. Tijekom godišnjeg obraćanja u prosincu Lukašenko je rekao da je sustav stigao u zemlju i da je stavljen u borbenu pripravnost.
„Orešnik je u Bjelorusiji od jučer. I prelazi u borbeno dežurstvo”, rekao je Lukašenko.
Rusija je prvi put predstavila to oružje nakon što ga je upotrijebila u napadu na ukrajinski grad Dnipro 21. studenog 2024.
Ukrajinska vanjska obavještajna služba navela je da je Rusija rasporedila balistički projektil srednjeg dometa Orešnik u Bjelorusiji kao dio šireg pritiska na europske zemlje.
Prema ukrajinskim dužnosnicima, baziranje tog sustava u Bjelorusiji skratilo bi vrijeme leta projektila do europskih prijestolnica u usporedbi s lansiranjem iz ruskog testnog poligona Kapustin Jar, a moglo bi i zaštititi sustav od potencijalnih ukrajinskih napada.
Zapadni analitičari vjeruju da bi Orešnik mogao biti modificirana verzija sovjetskog balističkog projektila srednjeg dometa RS-26 Rubež, s dometom većim od 4.000 kilometara i sposobnošću nošenja više nuklearnih ili konvencionalnih hipersoničnih bojevih glava.
U listopadu je Vasyl Maljuk, čelnik ukrajinske Sigurnosne službe (SBU), rekao da su ukrajinske snage uništile jedan od tri ruska lansera Orešnika u Kapustin Jaru 2023., iako je dodao da detalji operacije ostaju tajni.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas