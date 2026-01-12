"Problem je u tome što ta raketa mora odraditi prvi stupanj - pasti. Putanja kojom ide ta raketa ne smije prolaziti iznad naseljenih mjesta, odnosno tamo gdje padne čahura prvog stupnja. To je dimenzija terenca, težine jedne tone koja pada s visine 50-60 kilometara. Zato, ako postavite liniju od Kapustinog Jara prema Lavovu, vidjet ćete da je u blizini Dnjepar. Pomaknuti putanju prema Kijevu ne možete, jer bi prvi stupanj mogao pasti na Volgograd (bivši Staljingrad) jer on se nakon prvog stupnja razdvoji i padne dolje", rekao je pa pojasnio da upravo zato većina zemalja koja ima takve lansirne mogućnosti, koristi nenaseljena mjesta. U ovom slučaju kaže, to je praktički nemoguće.