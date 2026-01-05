Redžepović: U Venezueli ne vole Madura, ali to ne znači da žele da im "Gringosi" kroje kapu

Kako podsjeća - "stariji se sjećaju neuspjeha u oslobađanju američkog taoca iz Irana kada je došlo do katastrofalnog sudara zrakoplova, kada nisu imali suradnika na terenu. Operacija je zahtijevala mjesece pripreme, CIA je bila na terenu i imala je svoje ljude u civilnim vladinim strukturama, u vojnim vladinim strukturama, imala je svoje ljude iz neposrednog osiguranja predsjednika Madura i to je to. Pratili su situaciju na drugoj strani, bila je to fantastična priprema, napravili su pravi model, mock-up, bunkera gdje je bio Maduro, gdje će boraviti. Napravili su način da otvore ta vrata čelikom, otvorili su ih za 47 sekundi da uđu i sa svom nadmoći koju su imali, učinili su to", otkriva Redžepović.