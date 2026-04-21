SUKOB S MOĆNICIMA
Od Atile do Donalda Trumpa: Ovo nije prvi "okršaj" papa i svjetskog vođe
Donald Trump nije bio prvi, a vjerojatno neće biti ni posljednji. Tinjajuća svađa američkog predsjednika s papom Lavom XIV. samo je posljednja u tisućljetnoj tradiciji sukoba svjetskih vođa s poglavarom Katoličke crkve.
Rat u Iranu pridružuje se padu Rimskog Carstva i Francuskoj revoluciji kao povijesnim žarištima koja su izazvala sukobe između papa i nekih od najznačajnijih političkih figura civilizacije, piše Politico.
Najnoviji sukob ima korijene u sukobu na Bliskom istoku i papinim ponovljenim pozivima na mir. Lav XIV. razljutio je američkog predsjednika izjavivši da Bog "ne sluša molitve onih koji vode rat" i smatrajući Trumpovu prijetnju uništenjem "cijele civilizacije" neprihvatljivom. Trump je uzvratio rekavši da je papa "SLAB po pitanju kriminala i užasan za vanjsku politiku" i da članovi njegove administracije inzistiraju da je sukob na Bliskom istoku "pravedan rat" koji se vodi "u ime Isusa Krista".
Prepirka između pape i predsjednika možda izaziva čuđenje, ali za Katoličku crkvu to nije ništa novo. Lav se možda ugleda na papinske prethodnike koji su proveli posljednjih 2000 godina boreći se s kancelarima i premijerima, kraljevima i carevima - pa i s nekoliko barbara.
Stari papa Lav
Prvi papa Lav (440.-461.) poznat je po tome što se sukobio s osobom koja je bila nepobitno žešća od Trumpa, s hunskim osvajačem Atilom.
Nakon pljačke Europe, barbarski vođa ušao je u Italiju i pustošio gradove diljem sjevernog poluotoka. Rim, u to vrijeme pod nominalnom kontrolom slabog zapadnorimskog cara Valentinijana III., činio se osuđenim na pad pred strašnim hunskim hordama sve dok Lav nije poslan da ga presretne 452. godine.
Kako mu je nedostajalo vojske za obranu od barbara, papa se odlučio za dijalog i prijetnju božanskom odmazdom. Prema grčkom povjesničaru Prisku, koji je jednom večerao s Atilom, vođa Huna bio je toliko zastrašen Lavom da je naredio svojim plemenima da se povuku iz Italije u Njemačku, gdje je umro manje od godinu dana kasnije.
Pobijediti Napoleona
Francuski car Napoleon Bonaparte imao je notorno buran odnos s vodstvom Katoličke crkve. Dok je još bio ambiciozni general napao je Italiju, brzo porazio trupe koje su čuvale Papinsku državu i proglasio Rimsku Republiku. Nakon što se 80-godišnji papa Pio VI. (1775.-1799.) usprotivio toj provokativnoj gesti, zarobljen je i deportiran u francuski grad-tvrđavu Valence, gdje je umro nekoliko mjeseci kasnije.
Čini se da je njegov nasljednik, Pio VII. (1800.-1823.), razumio što se događa s onima koji prevare ratobornog Korzikanca. Nakon izbora odmah je krenuo u pregovore o sporazumu čiji je cilj bio omogućiti Katoličkoj crkvi mirnu koegzistenciju s Francuskom Republikom. Kao dodatni znak dobre volje, pristao je otputovati u Pariz kako bi bio prisutan na Napoleonovoj krunidbi za cara, i ljubazno je držao jezik za zubima kada se francuski vođa provokativno okrunio.
Odnosi su se, međutim, pogoršali nakon što je papa odbio podržati Napoleonov embargo na britansku robu na cijelom kontinentu. Poput svog prethodnika, Pio je bio zatvoren. Papa se ubrzo nakon bitke kod Waterlooa, nakon koje je Napoleonova politička karijera definitivno završila, trijumfalno vratio u Rim, gdje je proglašen živim mučenikom koji je pobijedio Napoleona.
Diskretna diplomacija
Malo je papa djelovalo u globalno značajnijem razdoblju od Pija XII. (1939.-1958.), a malo je papa koje imaju složeniju ostavštinu.
Prije izbora pregovarao je o sporazumu između Vatikana i Njemačke iz 1933. koji je dao legitimitet režimu Adolfa Hitlera u nastajanju i obvezao lokalno svećenstvo na šutnju dok su nacisti počeli progoniti Židove i druge manjinske skupine u Njemačkoj. Kao papa, Pio XII. bio je dodatno kritiziran zbog svojih propusta u osudi nacističkih zločina.
Njegovi branitelji, međutim, tvrde da se papa odlučio za javnu suzdržanost kako bi proveo diskretnije diplomatske napore koji su spasili tisuće ljudi. Nakon što je fašistički vođa Benito Mussolini donio rasne zakone kako bi izbacio Židove s talijanskih sveučilišta, Pio XII. imenovao je mnoge nezaposlene znanstvenike na radna mjesta u Vatikanu. Također je pregovarao o sporazumu s Brazilom o prihvatu židovskih izbjeglica i sakrio tisuće u samostane i samostane diljem Rima, piše Politico.
Nakon njegove smrti, tadašnja izraelska ministrica vanjskih poslova Golda Meir pozdravila je Pija XII. kao "slugu mira" koji je "podigao svoj glas kako bi osudio progonitelje i suosjećao sa žrtvama". Unatoč toj pohvali, papina strategija balansiranja javne šutnje s privatnom intervencijom, što je pristup koji još uvijek preferira vatikanski diplomatski aparat, ostaje kontroverzna.
Pogled na Istok
Nakon što je tijekom Kubanske krize promatrao svijet na rubu nuklearnog rata, papa Pavao VI. (1963.-1978.) prihvatio je politiku angažmana poznatu kao Ostpolitik, koja se kladila na dijalog s Istočnim blokom.
Nakon desetljeća čvrstog protivljenja svjetskim komunističkim vladama, papa je pozdravio sovjetske vođe u Vatikanu i poslao izaslanike da se angažiraju s vlastima u Poljskoj, Mađarskoj i Rumunjskoj. Strategija je bila kontroverzna unutar Katoličke crkve, ali je osigurala bolje uvjete za njezine vjernike iza Željezne zavjese.
Taktiku je nastavio, iako u više konfrontacijskom stilu, papa Ivan Pavao II. (1978.-2005.), koji je radio na uspostavljanju veza sa sovjetskim premijerom Mihailom Gorbačovom čak i dok je pružao moralnu podršku poljskom pokretu Solidarnost.
Oba napora potvrdila su globalnu važnost Katoličke crkve, čak i u dijelovima svijeta koji su službeno predani ateizmu.
Ne gradite zid
Dok je imao posla s Trumpom tijekom njegovog prvog mandata u Bijeloj kući, neposredni prethodnik Lava XIV., papa Franjo (2013.-2025.), odlučio se napasti politiku, a ne predsjednika.
Uoči Trumpove inauguracije 2017., Franjo je izjavio da "osoba koja razmišlja samo o izgradnji zidova... nije kršćanin". No njegov je glasnogovornik kasnije inzistirao da papini komentari nisu bili namijenjeni spominjanju američkog čelnika ili njegovih planova za izgradnju divovske barijere na granici SAD-a i Meksika, već su bili općenita opservacija.
Taj se obrazac ponavljao tijekom cijelog Franjinog papinstva. Papa je zauzeo čvrste stavove protiv Trumpove politike. Jedan primjer je njegova žestoka obrana klimatskih akcija dok su se SAD povlačile iz Pariškog sporazuma, ali je pažljivo izbjegavao izravno suočavanje s čovjekom u Bijeloj kući.
Upečatljiva fotografija dvojice čelnika služi kao vizualna metafora za strategiju. Na slici se vidi Trump kako se sretno smiješi tijekom posjeta Vatikanu. Papa, istovremeno, gleda ispred sebe, tmurno prihvaćajući obvezu da se lijepo ponaša prema predsjedniku, makar samo zbog svjetskog mira.
