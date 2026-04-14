OSJETLJIVA POZICIJA
Između lojalnosti i političkog kapitala: Trump stavio Giorgiju Meloni u još jednu tešku situaciju
Uputivši kritike papi Lavu XIV. američki predsjednik Donald Trump stavio je talijansku premijerku Giorgio Meloni novu tešku situaciju, ali ovaj je put uzvratila.
Meloni, dugogodišnja Trumpova saveznica, uputila je izravnu kritiku američkog predsjednika u pokušaju da zadrži svoju tradicionalno katoličku biračku bazu na svojoj strani.
Američka čelnik je tijekom vikenda napao papu Lava XIV., koji se pojavio kao snažan moralni kritičar američko-izraelskog rata u Iranu, osuđujući ga kao besmislen i pozivajući na mir, iznijevši na vidjelo višemjesečne tinjajuće napetosti između Bijele kuće i Pape.
"Smatram da su izjave predsjednika Trumpa o Svetom Ocu neprihvatljive", rekla je Meloni u izjavi u ponedjeljak. "Papa je poglavar Katoličke crkve i ispravno je i prikladno da poziva na mir i osuđuje sve oblike rata."
Trumpov ispad stavio je talijanske desničarske političare pod pritisak da brane Svetog Oca, s obzirom na to da se njihovi birači nalaze na granici nacionalističkog konzervativizma i snažne privrženosti katoličkoj tradiciji. Potpredsjednik vlade i vođa krajnje desne Lige Matteo Salvini, dugogodišnji Trumpov pristaša, bio je posebno glasan u ponedjeljak, rekavši lokalnoj televizijskoj postaji Telelombardia da "ako itko naporno radi na pitanju mira i rješavanja sukoba, to je papa Lav".
"Napadati Papu, simbol mira i duhovnog vodiča za milijarde katolika, ne čini se korisnom ili inteligentnom stvari", dodao je.
Meloni je u početku bila opreznija, uhvaćena između odanosti Trumpu na globalnoj političkoj sceni i poštovanja prema vjerskom vođi s moralnim autoritetom među konzervativnim biračima dok gleda prema izborima 2027. Ali bila je prisiljena zauzeti stav jer su se pritisak javnosti i kritike oporbe u ponedjeljak pojačali, piše Politico.
Predsjednik Pokreta pet zvijezda Giuseppe Conte osudio je Trumpove "neopisive" napade na Facebooku i ismijao Meloni jer je odbila zauzeti jasan stav unatoč svom samoproglašenom kršćanskom identitetu, podsjećajući na njezin stav o iranskom ratu kao "niti osudu niti podršku".
Carlo Calenda, vođa oporbene centrističke stranke Azione, nazvao je premijerkin neuspjeh u obrani Pape "sramotnim". Rekao je da je to razotkrilo njenu političku slabost i označilo premijerku kao podređenu Trumpu, tvrdeći da odnos nije donio nikakve koristi Italiji.
"Vlada još nije shvatila da je proruska pro-Trumpova desnica postala toksična i da je osuđena na poraz", rekao je Calenda za Politico.
Trump je već više od desetljeća dominantna sila koja oblikuje ton i smjer globalne desničarske politike. Ali od rata u Iranu, njegov percipirani utjecaj postaje sve toksičniji.
Melonijini saveznici priznaju da su odnos s američkim predsjednikom i iranski rat odigrali odlučujuću ulogu u porazu njezina referenduma o ustavnim reformama prošlog mjeseca, dok je Viktor Orbán pretrpio uvjerljiv poraz u Mađarskoj unatoč podršci Trumpove administracije.
U govoru parlamentu prošlog tjedna, talijanska premijerka pokušala je resetirati svoju premijersku poziciju distancirajući se od američkog vođe, navodeći slučajeve u kojima je tvrdila da se s njim nije slagala, od Grenlanda do tarifa i Irana. Međutim, u praksi se često slagala s Trumpovim diplomatskim inicijativama, pa čak i podržala ga za Nobelovu nagradu za mir.
Leo Goretti iz Talijanskog instituta za međunarodne odnose rekao je za Politico da bi političku cijenu za Meloni moglo biti teško obuzdati.
"Njena strategija dio je obrasca ograđivanja između Trumpa i talijanskog javnog mnijenja, koje je sve nezadovoljnije percipiranom bliskošću vlade s Trumpovom administracijom", rekao je.
Italija već osjeća ekonomske posljedice Trumpove politike, a njegov napad na Papu, "simbol talijanske kulture i identiteta, nedodirljiv za većinu Talijana", kako je to rekao Goretti, samo će pojačati nadzor nad njezinim povezivanjem s Washingtonom.
"Ovo je vrlo težak trenutak za vladu i nema šanse da iz ovoga izađe neozlijeđena u očima javnog mnijenja", rekao je.
A budući da je rat u Iranu smanjio prostor za dvosmislenost i učinio premijerkin pokušaj balansiranja mnogo nesigurnijim, Meloni je u ponedjeljak konačno bila prisiljena povući crtu.
