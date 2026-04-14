U govoru parlamentu prošlog tjedna, talijanska premijerka pokušala je resetirati svoju premijersku poziciju distancirajući se od američkog vođe, navodeći slučajeve u kojima je tvrdila da se s njim nije slagala, od Grenlanda do tarifa i Irana. Međutim, u praksi se često slagala s Trumpovim diplomatskim inicijativama, pa čak i podržala ga za Nobelovu nagradu za mir.