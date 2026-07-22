Rubio poslao poruku Iranu: Ako ste ozbiljni, ozbiljni smo i mi. A ako niste...

Rubio je rekao da je Washington "uvijek predan diplomaciji", ali da sumnja kako je Teheran jednako predan pregovorima. "Problem s kojim se trenutačno suočavamo jest to što oni nisu ozbiljni kada je riječ o pregovorima. Ako su oni ozbiljni, ozbiljni smo i mi. Ako nisu, učinit ćemo ono što je potrebno kako bismo zaštitili svoje interese, ali i interese svojih saveznika", rekao je Rubio u Manili. Naglasio je da se Iranu ne smije dopustiti kontrola nad Hormuškim tjesnacem jer bi to stvorilo opasan presedan za cijeli svijet, uključujući zemlje jugoistočne Azije, od kojih mnoge imaju teritorijalne sporove s Kinom u Južnokineskom moru.