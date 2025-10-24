Rubio zabranu UNRWA, odgovorio UN: Oni su "kičma" humanitarnog rada u Gazi

Zamjenik glasnogovornika glavnog tajnika UN-a Antonia Guterresa odbacio je lažne tvrdnje da je Agencija Ujedinjenih naroda za palestinske izbjeglice (UNRWA) povezana s Hamasom, nekoliko sati nakon što je američki državni tajnik Marco Rubio rekao da Washington neće dopustiti UNRWA-i da djeluje u Gazi.
UNRWA ‘kičma’ humanitarnog rada u Gazi: glasnogovornik UN-a
„UNRWA nije povezana s Hamasom. UNRWA je kičma naših humanitarnih operacija u Gazi“, rekao je Farhan Haq novinarima tijekom brifinga u New Yorku.
„Bio je mali broj članova osoblja UNRWA-e koji su bili vjerodostojno povezani s Hamasom, a mi smo riješili tu situaciju i otpustili to osoblje. Za druge nije utvrđeno da imaju ikakve veze ili nije bilo dokaza koji bi potkrijepili bilo kakve optužbe“, nastavio je.
„Što se tiče rada UN-a na terenu, jednostavno bih istaknuo da UNRWA, kao i ostatak sustava UN-a, trenutno radi na terenu kako bi pomogla ljudima u Gazi i nastavit ćemo to činiti", javlja Al Jazeera.
Kao što smo izvještavali, Međunarodni sud pravde je ranije ovog tjedna u presudi izjavio da ne postoje dokazi koji bi potkrijepili tvrdnje Izraela da je UNRWA povezana s Hamasom. ICJ je također rekao da Izrael mora dopustiti agencijama UN-a, uključujući UNRWA-u, da provode humanitarni rad u Gazi.
