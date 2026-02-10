Rusi jačaju flotu: Isporučili novu seriju najmodernijih borbenih aviona, piloti zadovoljni

Ruska obrambena industrija isporučila je seriju borbenih zrakoplova pete generacije Su-57 Ministarstvu obrane Ruske Federacije.
Prema navodima United Aircraft Corporationa, koji djeluje u okviru državne korporacije Rostec, zrakoplovi su proizvedeni i predani Ministarstvu obrane u sklopu kontinuiranih isporuka za Zračno-svemirske snage. Tvrtka je priopćila da su avioni prihvaćeni od strane tehničkog osoblja te da su prije predaje prošli puni ciklus tvorničkih testiranja.
Rusko Ministarstvo obrane navelo je da su piloti Zračno-svemirskih snaga testirali zrakoplove u različitim režimima rada, piše defence.blog.
Zrakoplovi se pokazali dobrima
Pilot Su-57 iz ruskih Zračno-svemirskih snaga izjavio je:
"Radi provedbe ciljanih zadataka koje je postavilo Ministarstvo obrane Ruske Federacije u vezi s opskrbom postrojbi posebno traženim uzorcima naoružanja i vojne opreme, posade Zračno-svemirskih snaga završile su prihvaćanje zrakoplova Su-57 u novoj tehničkoj konfiguraciji. Zahvaljujem predstavnicima tvornice i svim zaposlenicima United Aircraft Corporationa Rosteca koji su sudjelovali u stvaranju, sastavljanju i pripremi zrakoplovne opreme na njihovoj profesionalnosti.
Zrakoplov se već pokazao dobrim tijekom specijalne vojne operacije. Nova tehnička konfiguracija doprinijet će proširenju raspona zadataka za koje se ovaj tip zrakoplova koristi."
Što je Su-57?
Su-57, poznat pod NATO-ovim kodnim nazivom Felon, ruski je višenamjenski lovac pete generacije dizajniran za djelovanje protiv zračnih, kopnenih i pomorskih ciljeva. Prema službenim opisima, zrakoplov je namijenjen za cjelodnevne operacije, uključujući i u nepovoljnim vremenskim uvjetima te u okruženjima s aktivnim elektroničkim protumjerama.
United Aircraft Corporation navodi da najnovija serija odražava nastavak usavršavanja platforme. Nadograđeni sustavi zrakoplova trebali bi proširiti raspon misija koje se dodjeljuju ovom tipu, s posebnim naglaskom na integraciju naoružanja i operativnu fleksibilnost.
Glavni direktor United Aircraft Corporationa Vadim Badekha izjavio je:
"Zrakoplovni kompleks pete generacije Su-57 najbolji je zrakoplov u svojoj klasi, ali ne zaustavljamo se na postignutom. Lovac je prošao veliku evoluciju i danas se nastavlja unapređivati — mogućnosti njegovog naoružanja i sustava se šire. To već omogućuje rješavanje najvažnijih zadataka, pokazujući učinkovitost te izvrsne manevarske i borbene kvalitete.“
Ruski dužnosnici ranije su izjavili da je Su-57 korišten tijekom rata u Ukrajini. Izvješća iz otvorenih izvora navode da je Rusija pretrpjela gubitke u floti Su-57 kao rezultat ukrajinskih napada dronovima. Prema tim izvješćima, jedan Su-57 je uništen, a još dva zrakoplova pretrpjela su oštećenja u odvojenim napadima na ruskom teritoriju.
