NATO članica kupuje američke borbene zrakoplove F-35

Češka će nastaviti s kupnjom 24 američka borbena zrakoplova F-35, ali nastoji poboljšati uvjete ugovora, izjavio je u četvrtak češki premijer Andrej Babiš.
„Svakako ćemo htjeti raditi na ovome i poboljšati ugovor, jer je projekt u takvoj fazi da mora ići dalje“, rekao je Babiš novinarima nakon posjeta zračnoj bazi Čáslav, prenosi Politico.
„Vidim veliku priliku za poboljšanje uvjeta ugovora, osobito u pogledu financiranja i, naravno, proračunskih pitanja vezanih uz tečajne razlike“, dodao je.
Ugovor o kupnji zrakoplova dogovorila je prethodna češka vlada, koju je vodio Petr Fiala, 2023. godine. Babiš i njegova desno-populistička stranka ANO vodili su kampanju kritizirajući taj dogovor, nazivajući zrakoplove „beskorisnima i preskupima“, te su obećali da će ponovno razmotriti sporazum. Međutim, njegove izjave nakon izbora ukazale su na pragmatičniji pristup.
Ova odluka vjerojatno će biti dobra vijest za američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je izvršio pritisak na Babiša da nastavi s provedbom ugovora ubrzo nakon svoje inauguracije u prosincu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
