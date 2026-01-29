NATO članica kupuje američke borbene zrakoplove F-35

Ugovor o kupnji zrakoplova dogovorila je prethodna češka vlada, koju je vodio Petr Fiala, 2023. godine. Babiš i njegova desno-populistička stranka ANO vodili su kampanju kritizirajući taj dogovor, nazivajući zrakoplove „beskorisnima i preskupima“, te su obećali da će ponovno razmotriti sporazum. Međutim, njegove izjave nakon izbora ukazale su na pragmatičniji pristup.