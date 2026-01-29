Oglas

NATO članica kupuje američke borbene zrakoplove F-35

author
N1 Info
29. sij. 2026. 17:25
F-35
US AIR FORCE / via REUTERS

Češka će nastaviti s kupnjom 24 američka borbena zrakoplova F-35, ali nastoji poboljšati uvjete ugovora, izjavio je u četvrtak češki premijer Andrej Babiš.

„Svakako ćemo htjeti raditi na ovome i poboljšati ugovor, jer je projekt u takvoj fazi da mora ići dalje“, rekao je Babiš novinarima nakon posjeta zračnoj bazi Čáslav, prenosi Politico.

„Vidim veliku priliku za poboljšanje uvjeta ugovora, osobito u pogledu financiranja i, naravno, proračunskih pitanja vezanih uz tečajne razlike“, dodao je.

Ugovor o kupnji zrakoplova dogovorila je prethodna češka vlada, koju je vodio Petr Fiala, 2023. godine. Babiš i njegova desno-populistička stranka ANO vodili su kampanju kritizirajući taj dogovor, nazivajući zrakoplove „beskorisnima i preskupima“, te su obećali da će ponovno razmotriti sporazum. Međutim, njegove izjave nakon izbora ukazale su na pragmatičniji pristup.

Ova odluka vjerojatno će biti dobra vijest za američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je izvršio pritisak na Babiša da nastavi s provedbom ugovora ubrzo nakon svoje inauguracije u prosincu.

„Andrej zna kako sklapati poslove i od njega sam očekivao nevjerojatne stvari, uključujući i F-35. Čestitam, Andrej!“ poručio je Trump u objavi na društvenim mrežama 17. prosinca.

Teme
andrej babiš f-35 češka

