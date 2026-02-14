Rubio o Europi: Želimo saveznike koji se mogu sami braniti

Američki državni tajnik Marco Rubio uvjeravao je u subotu Europljane da Sjedinjene Države pod predsjednikom Donaldom Trumpom ostaju saveznik i prijatelj starog kontinenta.
"SAD i Europa pripadaju jedno drugome", rekao je Rubio na konferenciji o sigurnosti u Muenchenu. "SAD ne želi odvajanje, nego oživljavanje starog prijateljstva".
Njegov govor izazvao je dugotrajni pljesak okupljenih političkih i vojnih dužnosnika i predstavlja olakšanje za europske saveznike zabrinute za budućnost transatlanskih veza u vrijeme kada Trump provodi politiku "Amerike na prvom mjestu".
"Želimo saveznike koji se mogu sami braniti"
Dok je državni tajnik Marco Rubio pohvalio povijesnu važnost snažnog američko-europskog savezništva, također je jasno dao do znanja da Trumpova administracija smatra kako put naprijed zahtijeva promjenu u načinu na koji te zemlje surađuju.
"Želimo saveznike koji se mogu sami braniti kako nijedan protivnik ne bi bio sklon dovoditi u pitanje našu zajedničku snagu“, rekao je Rubio, prenosi CNN.
Trumpova administracija naglašava da Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu od regionalnih prijetnji, umjesto da se u tolikoj mjeri oslanja na američku pomoć.
„Želimo saveznike koji su ponosni na svoju kulturu, svoju baštinu… i koji su zajedno s nama voljni i sposobni braniti je“, rekao je Rubio u subotu.
„Jer mi u Americi nemamo interesa biti pristojni i uredni upravitelji upravljanog propadanja Zapada. Ne želimo se razdvajati, nego oživjeti staro prijateljstvo“, dodao je najviši američki diplomat.
"Ne znamo jesu li Rusi ozbiljni"
Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je u subotu da će Washington nastojati postići mirovni sporazum u Ukrajini, ali da nije siguran želi li Moskva doista okončati borbe.
„Ne znamo jesu li Rusi ozbiljni u namjeri da okončaju rat. Kažu da jesu“, rekao je Rubio tijekom pitanja i odgovora nakon svog obraćanja na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji u subotu. „Na ono na što ne možemo odgovoriti, ali što ćemo nastaviti ispitivati, jest ishod s kojim Ukrajina može živjeti i koji Rusija može prihvatiti. To je do sada bilo nedostižno.“
Američke i zapadne obavještajne službe dosljedno dovode u pitanje ima li ruski predsjednik Vladimir Putin uopće interesa za zaustavljanje sukoba te procjenjuju da zadržava svoje maksimalističke ciljeve čak i dok sudjeluje u pregovorima sa SAD-om i Ukrajinom.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je također sudjelovao na konferenciji u petak, rekao je da vjeruje kako Putin ne želi okončati rat te je doveo u pitanje njegovu spremnost na ustupke. Američki predsjednik Donald Trump dosljedno ističe da i Moskva i Kijev moraju učiniti ustupke kako bi se postigao dogovor o okončanju borbi te da se kompromis mora postići uskoro.
Upitan o Trumpovu pritisku na Ukrajinu da učini više ustupaka kako bi se postigao dogovor s Rusijom, Zelenski je u petak rekao da je američki predsjednik vršio pritisak na obje strane da pristanu na kompromis – unatoč činjenici da je Putin započeo rat invazijom na njegovu zemlju – ali je doveo u pitanje namjere Rusije.
