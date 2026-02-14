Rubio o Europi: Želimo saveznike koji se mogu sami braniti

„Ne znamo jesu li Rusi ozbiljni u namjeri da okončaju rat. Kažu da jesu“, rekao je Rubio tijekom pitanja i odgovora nakon svog obraćanja na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji u subotu. „Na ono na što ne možemo odgovoriti, ali što ćemo nastaviti ispitivati, jest ishod s kojim Ukrajina može živjeti i koji Rusija može prihvatiti. To je do sada bilo nedostižno.“