Ruska nafta ponovno krenula naftovodom Družba

Slovačka i Mađarska i dalje pokrivaju većinu svojih potreba za naftom iz Rusije i žele zadržati te isporuke unatoč naporima Europske unije da se udalji od korištenja ruskih prirodnih bogatstava. Opskrba im je u više navrata prekinuta prošlog tjedna, a od 21. kolovoza nije bilo isporuka, nakon što je Ukrajina pogodila pumpnu stanicu Unecha.