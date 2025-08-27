Vozači isključuju važan sustav u autima, a to bi ih moglo skupo koštati

Odluka o korištenju start-stop sustava na kraju ovisi o vozaču, no postoje situacije u kojima je njegovo isključivanje gotovo obavezno. U "kreni-stani" vožnji s vrlo kratkim intervalima zaustavljanja, sustav donosi više štete nego koristi jer je opterećenje na komponente maksimalno, a ušteda goriva zanemariva. Također, pri vrlo niskim vanjskim temperaturama ili kada je motor pod većim opterećenjem, poput vuče prikolice, mudrije je poštedjeti akumulator i starter dodatnog stresa. Iako su proizvođači automobila uložili značajan trud u prilagodbu vozila, vaganje između potencijalne uštede i rizika od skupih popravaka mnoge navodi da pritisnu tipku s oznakom "A" i preuzmu kontrolu nad radom svog motora, prenosi Večernji list.