Milanović: Zaboravite priče o tome da netko mora biti ovakav ili onakav da bi volio Hrvatsku. To su gluposti

Novim časnicima Hrvatske vojske predsjednik Milanović rekao je da će upravljati i zapovijedati opremom i ljudima, "opremom koju kupujemo na međunarodnom tržištu po astronomskim cijenama za profit, ne hrvatskih građana i hrvatskih proizvođača, nego nekog drugog, naših saveznika". "To je pravilo igre na koje smo pristali, druge nema i toga treba biti svjestan. Treba biti svjestan da je vojska skup posao i poziv te da država odvaja ogromna sredstva za borbene sustave - koji, nadam se, neće nikada biti upotrijebljeni u borbenim djelovanjima - i prije svega za ljude, one koji će biti pod vašim zapovjedništvom, kojih ima sve manje, i u vojsci i među nama. S takvim resursima i odnosima mi idemo u sutra. To sutra će biti lijepo i uspješno ako bude pametno, razborito i proračunato i ako si ponavljamo da je jednino nama iskreno stalo do Hrvatske, da jedino mi određujemo i odlučujemo kakva će biti Hrvatska", naglasio je predsjednik.