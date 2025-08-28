Novi časnici
Milanović: Zaboravite priče o tome da netko mora biti ovakav ili onakav da bi volio Hrvatsku. To su gluposti
Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović novim časnicima Oružanih snaga danas je uručio prve časničke činove na svečanosti održanoj u Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman“.
"Živimo u svijetu koji se mijenja i u tom svijetu ćete vi služiti. Služit ćete Hrvatskoj vojsci, bit ćete profesionalni vojnici. Taj svijet u kojem ćete služiti i u kojem ćete djelovati kao hrvatski vojnici, i prije svega hrvatski vojnici i časnici, je nešto što se razvija pred našim očima i to je proces na koji nemamo veliki utjecaj, skoro da nemamo nikakvog utjecaja“, poručio je danas novim časnicima Zoran Milanović.
"Konačna odluka je uvijek naša"
U prigodnom obraćanju na svečanosti uručenja prvih časničkih činova 17., 18. i 19. naraštaju kadeta Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman“ diplomiranih u jesenskom roku, predsjednik Milanović rekao je da svijet u kojem je nastala Hrvatska bio jedan drugi i jednostavniji svijet "u kojem je Hrvatska morala graditi svoju državu sama". "Naoružavati se sama, voditi brigu o sebi sama, praktički bez ičije pomoći. Onima koji su nam pružali pomoć hvala, ali to je bilo jako malo", dodao je.
Predsjednik Milanović istaknuo je da je zadatak Hrvatske vojske obrana domovine i služba interesima domovine, ali da ne smije smetnuti s uma da su događaji i odluke koje se donose na nekim drugim višim međunarodnim razinama vrlo često ili skoro uvijek bez našeg izravnog utjecaja. "Trebamo biti lojalni i saveznici u dobroj vjeri, ali isto tako u svakom trenutku bez ikakvog okolišanja razmišljati koje su posljedice tih odluka na nas i jesu li u našem interesu. I konačnu odluku ćemo uvijek donijeti mi. Konačna odluka je uvijek naša i samo naša. To je iskustvo koje Hrvatska vojska, ali i hrvatska država, narod i građani baštine kao dio svog koda", rekao je predsjednik Milanović.
"Pravilo igre na koje smo pristali"
Novim časnicima Hrvatske vojske predsjednik Milanović rekao je da će upravljati i zapovijedati opremom i ljudima, "opremom koju kupujemo na međunarodnom tržištu po astronomskim cijenama za profit, ne hrvatskih građana i hrvatskih proizvođača, nego nekog drugog, naših saveznika". "To je pravilo igre na koje smo pristali, druge nema i toga treba biti svjestan. Treba biti svjestan da je vojska skup posao i poziv te da država odvaja ogromna sredstva za borbene sustave - koji, nadam se, neće nikada biti upotrijebljeni u borbenim djelovanjima - i prije svega za ljude, one koji će biti pod vašim zapovjedništvom, kojih ima sve manje, i u vojsci i među nama. S takvim resursima i odnosima mi idemo u sutra. To sutra će biti lijepo i uspješno ako bude pametno, razborito i proračunato i ako si ponavljamo da je jednino nama iskreno stalo do Hrvatske, da jedino mi određujemo i odlučujemo kakva će biti Hrvatska", naglasio je predsjednik.
"Duboko vjerujem da je Hrvatska na srcu svakom tko živi u Hrvatskoj, svakom hrvatskom čovjeku, svakom hrvatskom građaninu, svakom Hrvatu i da je voli. Zaboravite priče o tome da netko mora biti ovakav ili onakav da bi volio Hrvatsku. To su gluposti. Svi koji ovdje sjede, posebno oni koji su odabrali vojni poziv, svi koji se voze u tramvaju tu na Ilici, svi oni vole Hrvatsku. A oni koji ne vole takva su manjina da o njima nema smisla ni govoriti", poručio je predsjednik Milanović.
Novim časnicama i časnicima je poželio "puno sreće, razboritosti, mudrosti i hrabrosti u poslu i životu koji nije običan posao, profesija, već način života, na neki način zov srca".
Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović donio je, sukladno ustavnim i zakonskim ovlastima, Odluke o dodjeli djelatnog čina poručnice/poručnika i poručnice korvete/poručnika korvete Oružanih snaga Republike Hrvatske za ukupno 59 kadeta polaznika 17., 18. i 19. naraštaja.
Osim predsjednika Milanovića novim časnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske čestitali su načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnik Tihomir Kundid i zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman“ general-bojnik Slaven Zdilar.
Uz predsjednika Milanovića bili su savjetnik Predsjednika za obranu Ivica Olujić, savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković, pročelnik Vojnog ureda u Kabinetu za obranu i nacionalnu sigurnost Ureda predsjednika brigadni general Ivica Kranjčević i pobočnik Predsjednika Republike brigadir Vlado Čulina.
