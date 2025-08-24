Što psi rade kada osjete lošu osobu: Ovo je njihova reakcija, dobro zapamtite

Kad su volonteri potom psima ponudili hranu, otkriveno je nešto vrlo zanimljivo. Oni koji su bili ljubazni prema vlasnicima nisu imali problema – psi su prihvatili njihove poslastice i maženje. Ali oni koji su bili bezobrazni izazvali su negativnu reakciju: neki psi nisu htjeli uzeti keksić, neki jesu, ali čak i oni koji su ga prihvatili nisu bili raspoloženi za daljnje druženje, nego su se jednostavno udaljili.