Što psi rade kada osjete lošu osobu: Ovo je njihova reakcija, dobro zapamtite

Psi ne griješe – evo kako reagiraju kada osjete lošu osobu.
Dokazano je da psi mogu pozitivno utjecati na svoje vlasnike, a jedno od općih uvjerenja jest i to da psi mogu prepoznati ljudske osobine i znaju kada ih netko laže. Tom se temom bavio Akiko Takaoka, istraživač s Katedre za psihologiju Sveučilišta u Tokiju, prenosi Krstarica.
Tijekom nekoliko godina istraživačkog rada o kognitivnom razvoju životinja, na više je načina testirao ideju da psi znaju kada ih netko prevari i da pamte ljude koji su to učinili. Ta se pretpostavka pokazala točnom – ne samo to, nego psi nakon što ih prevare gube povjerenje u tu osobu.
Jedan od eksperimenata izgledao je ovako: nekoliko posuda s hranom, volonter i psi. Druga je osoba postavila prazne posude, što psi nisu mogli vidjeti dok im se nisu približili. Postupak se ponavljao nekoliko puta, a na kraju se pokazalo da psi pamte tko ih je prevario. Kada je ta osoba ušla u prostoriju, većina je pasa bila ravnodušna, a nekoliko ih je pokazalo ljutnju. Istodobno, prema onima koji ih nisu prevarili pokazivali su privrženost, piše National Geographic.
Drugo istraživanje, koje su proveli znanstvenici s Katedre za psihologiju Sveučilišta u Kyotu, pokazalo je da psima nije promaklo kada se netko ružno ponašao prema članovima njihove ljudske obitelji i da su se ponašali u skladu s tim. Što će učiniti, ovisi o karakteru psa, ali razumiju što se događa.
U eksperimentu su sudjelovali psi u pratnji svojih vlasnika i nekoliko volontera koje nisu poznavali. Dio volontera ponašao se lijepo prema vlasnicima, a drugi su vikali na njih i bili agresivni.
Kad su volonteri potom psima ponudili hranu, otkriveno je nešto vrlo zanimljivo. Oni koji su bili ljubazni prema vlasnicima nisu imali problema – psi su prihvatili njihove poslastice i maženje. Ali oni koji su bili bezobrazni izazvali su negativnu reakciju: neki psi nisu htjeli uzeti keksić, neki jesu, ali čak i oni koji su ga prihvatili nisu bili raspoloženi za daljnje druženje, nego su se jednostavno udaljili.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
