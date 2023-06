Ruski Ustavni sud potvrdio rigorozne kazne za kritičare rata: Ovo je sramotno

Podijeli :

Ruski Ustavni sud odbacio je pokušaj skupina za ljudska prava da ukinu zakon koji zabranjuje govor protiv ruske invazije na Ukrajinu.

Sud je odbio zahtjev za brisanjem članka Zakona o upravnim prekršajima koji zabranjuje “javne radnje usmjerene na diskreditaciju uporabe oružanih snaga”.

Aktivisti, uključujući pravnu obrambenu skupinu OVD-Info i zabranjenu organizaciju za ljudska prava Memorial, podnijeli su tužbu u travnju rekavši da su prekršeni članci ruskog Ustava, uključujući slobodu govora i slobodu savjesti.

Jedan od tužitelja bio je oporbeni političar Ilya Yashin koji je tri puta novčano kažnjen zbog antiratnih izjava, a kasnije osuđen na osam i pol godina zatvora prošlog prosinca pod optužbom za širenje “lažnih informacija” o vojsci.

Ustavni sud je rekao da se odluke koje su donijela državna tijela da “obrane interese Ruske Federacije i njezinih građana i podrže međunarodni mir i sigurnost” ne mogu proizvoljno dovoditi u pitanje na temelju subjektivnih mišljenja.

Učiniti to, kažu, značilo bi poreći “pravni karakter Ruske Federacije, vrhovnu vlast Ustava i dužnost poštivanja njegovih propisa, što je nedopustivo”.

Violetta Fitsner, odvjetnica iz OVD-Info, opisala je presudu kao sramotu.

Još jedna od tužiteljica, Maria Nemova, rekla je da je presuda potvrdila da je smisao zakona suzbijanje neslaganja.

“Samo ljudi koji podržavaju rat mogu govoriti, a oni koji se ne slažu moraju šutjeti”, dodala je.

Vlasti su pokrenule više od 6500 slučajeva prema istom članku, rekao je OVD-Info, uključujući protiv ljudi koji su organizirali samostalne antiratne demonstracije, objavljivali svoja mišljenja na internetu ili nosili antiratne simbole na odjeći.

Pojedinci se suočavaju s početnom kaznom do 50.000 rubalja (595 američkih dolara). Ponove li kazneno djelo, prijeti im kaznena prijava za “diskreditiranje oružanih snaga”, za što je predviđena zatvorska kazna do pet godina, dok je za širenje “lažnih informacija” o vojsci predviđena kazna do 15 godina.

