UGOSTITELJSKE MUKE
Tko će raditi u kafićima? "Zbog manjka konobara, neki već rade samo jednu smjenu"
Svakoga ljeta, čim na Jadranu započne turistička predsezona, započnu i glavobolje ugostitelja na kontinentu koji se tada suočavaju s manjkom radnika.
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Privučeni dobrim ponudama i mogućnošću bolje zarade mnogi konobari, barmeni, kuhari i drugi krenu put mora "odraditi sezonu".
Gosti kafića u Zagrebu i drugim mjestima na kontinentu ne bivaju uskraćeni za uslugu i naručeno piće im stiže, možda malo sporije nego inače, pa vjerojatno ne primjećuju niti razmišljaju o onome što muči ugostitelje.
"Isti problem dešava se iz godine u godinu, kao copy-paste", kaže Franz Letica, predsjednik Udruženja ugostitelja Grada Zagreba o nedostatku radne snage ljeti.
"U Zagrebu je to za nekih 10 do 15 posto manje nego prijašnjih godina jer su neki konobari ipak se odlučili za cjelogodišnji posao. No problem ostaje i velik je i dalje", dodaje.
Potraga za konobarima
Problem se lako da uočiti u ponudi poslova na Burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ).
Kada smo sredinom veljače pisali o potražnji za sezonskim radnicima na Jadranu, koja počinje već u siječnju, u vrijeme pisanja tadašnjeg teksta na Burzi rada bilo je 485 oglasa za konobare i konobarice, šankere, pomoćne konobare i konobarice, a skoro dvije trećine tih oglasa bili su za poslove na Jadranu. Jedna hotelska grupacija iz Pule tada je putem oglasa tražila čak 50 konobara.
U vrijeme pisanja ovog teksta, broj oglasa za konobarske poslove na Burzi rada bio je otprilike isti, s tim da se sada, za razliku od veljače, većina poslova za konobare i konobarice nudi u Zagrebu, Osijeku, Slavonskom Brodu, Varaždinu i drugdje u kontinentalnim dijelovima Hrvatske. Manjak je na toj strani očit.
"Posao sam tijekom ljeta prebacio u jednu smjenu"
Letica nam kaže kako odljev ugostiteljske radne snage put obale kreće početkom svibnja.
"Tada počinju problemi. Ja sam, recimo, rad svoga restorana prebacio u jednu smjenu. Radim samo s ljudima koje imam, ne želim zapošljavati sezonce. Kod kolega koji imaju kafiće i zapošljavaju takav profil konobara, situacija se obično normalizira kada završi turistička sezona na Jadranu. No ima kolega koji imaju konstantne probleme. Neki su već uveli dvokratno radno vrijeme, kao u Italiji ili rad u jednoj smjeni pa rade samo prijepodne ili samo popodne, ovisno o tome kada su im najbolji sati posla. S tim ćemo se ubuduće susretati sve više. To su nove stare boljke, recimo to tako."
"Malo toga se promijenilo nabolje"
Iako ih je u zagrebačkim kafićima više nego prije, Letica smatra kako rješenje problema nisu ni strani radnici. Barem ne u ugostiteljskim objektima gdje se poslužuje i hrana.
"Većina njih i daje slabo govori hrvatski što je problem tamo gdje gostu treba objasniti, a bez pokazivanja prstom na jelovniku, kakvo jelo se nudi, kakva vina ili od čega se sastoji neki koktel. Malo toga se promijenilo nabolje. Stalno se susrećemo s istim problemima", kazao je predsjednik Udruženja ugostitelja Grada Zagreba.
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