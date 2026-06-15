Tko će raditi u kafićima? "Zbog manjka konobara, neki već rade samo jednu smjenu"

"Tada počinju problemi. Ja sam, recimo, rad svoga restorana prebacio u jednu smjenu. Radim samo s ljudima koje imam, ne želim zapošljavati sezonce. Kod kolega koji imaju kafiće i zapošljavaju takav profil konobara, situacija se obično normalizira kada završi turistička sezona na Jadranu. No ima kolega koji imaju konstantne probleme. Neki su već uveli dvokratno radno vrijeme, kao u Italiji ili rad u jednoj smjeni pa rade samo prijepodne ili samo popodne, ovisno o tome kada su im najbolji sati posla. S tim ćemo se ubuduće susretati sve više. To su nove stare boljke, recimo to tako."