SAD planira otvoriti dvije vojne baze na Grenlandu

Vojne baze trebale bi biti smještene u Narsarsuaqu, mjestu s nekoliko desetaka stanovnika, gdje je američka vojna baza Bluie West One zatvorena 1950-ih, te u Mestersvigu, bazu koju trenutačno koristi Siriusova ophodnja sa psećim zapregama, postrojba danskih specijalnih snaga, rekla su Reutersu dva izvora upoznata s dogovorom.