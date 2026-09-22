Puljak prozvala Matijevića, on odgovorio: "Odstupi od mene, zla ženo"

"Dok gledate sliku s prosvjeda u Splitu, sjetite se da od svih tih 17 gradova i mjesta, jedino u našem Splitu vladajuću većinu čini i vijećnik pravomoćno osuđen za nasilje u obitelji, kojeg je gradonačelnik Tomislav Šuta uzeo i za savjetnika na projektu Hotela Zagreb", napisala je Puljak.