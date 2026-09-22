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okršaj oko nasilja nad ženama

Puljak prozvala Matijevića, on odgovorio: "Odstupi od mene, zla ženo"

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N1 Info
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22. ruj. 2026. 07:10
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Ivo Cagalj / Pixsell

Marijana Puljak i Davor Matijević izmijenili su paljbu putem društvenih mreža uoči i na dan Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

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Povod je bila objava Marijane Puljak na Facebooku, u kojoj je napisala kako "jedino u našem Splitu vladajuću većinu čini i vijećnik pravomoćno osuđen na nasilje u obitelji", referirajući se na Davora Matijevića.

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"Dok gledate sliku s prosvjeda u Splitu, sjetite se da od svih tih 17 gradova i mjesta, jedino u našem Splitu vladajuću većinu čini i vijećnik pravomoćno osuđen za nasilje u obitelji, kojeg je gradonačelnik Tomislav Šuta uzeo i za savjetnika na projektu Hotela Zagreb", napisala je Puljak.

"Institucionalno normaliziranje obiteljskog nasilja ne smije proći. Ni u Splitu, ni bilo gdje u Hrvatskoj", dodala je.

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Naravno, nije se dugo čekalo na reakciju. Ona je uslijedila danas, u Matijevićevoj objavi na Facebooku, pod nazivom "Odstupi od mene, zla ženo".

Potvrdio je da je tijekom svađe psovao i zbog toga dobio prekršajnu kaznu od 260 eura. "Jesam, zabeštima sam u svađi preko poruka i dobio prekršajnu kaznu", napisao je.

"Marijana Puljak jako dobro zna što je pravo nasilje u obitelji i jako dobro zna zašto nas je sve zvala u kampanji 2021. godine. Druga je stvar što nitko od nas nije lešinario", stoji u objavi.

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davor matijević grad split marijana puljak nasilje u obitelji politička prepirka

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