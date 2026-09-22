"Nakon što je osigurano rješenje za zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada iz tristotinjak velikih vreća, donesena je i odluka o odabiru izvođača za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada uz silos. Riječ je o otpadu nastalom mehaničkom obradom, među kojim su mljeveni kabeli i plastika, a za koji su analizama utvrđena i opasna svojstva", istaknuli su u Fondu.