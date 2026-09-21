John Martinis
Plenković Nobelovcu dodijelio domovnicu: "To mi je bila supermoć"
Premijer Andrej Plenković boravi u New Yorku, gdje će sudjelovati na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, održati govor te se sastati s glavnim tajnikom UN-a Antóniom Guterresom. Sudjelovat će i na Gospodarskom forumu Hrvatska – Sjedinjene Američke Države.
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Dan je započeo svečanom dodjelom hrvatske domovnice i putovnice Johnu Martinisu, znanstveniku hrvatskih korijena i dobitniku Nobelove nagrade za fiziku za 2025. godinu.
Plenković je istaknuo da je posebno ponosan što je Martinis prvi nobelovac koji će u istoj kalendarskoj godini dobiti i hrvatsku putovnicu, prenosi HRT.
"Učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će u istoj kalendarskoj godini dobiti hrvatsku putovnicu. Vjerujem da ćete je koristiti, osobito na putovanjima po Europi, gdje će vam biti lakše nego s putovnicom SAD-a", rekao je Plenković.
Premijer je dodao da je Martinisov znanstveni rad inspiracija te istaknuo važnost njegovih hrvatskih korijena.
Martinis je kazao da je ponosan na svoje podrijetlo i vrijednosti koje su mu prenijeli roditelji.
"Ponosan sam na sve što su mi roditelji usadili, a pogotovo na kulturu koju sam stekao kroz svoje hrvatske korijene", rekao je Martinis.
Posebno je izdvojio jednu osobinu koju povezuje s Hrvatima – izravnost i spremnost da se kaže ono što se misli. Kako je rekao, upravo mu je to kao znanstveniku pomoglo da neprestano postavlja pitanja i traži odgovore.
"To mi je kao znanstveniku dalo supermoć jer uvijek sam postavljao pitanja i na njih tražio odgovore", poručio je Martinis.
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