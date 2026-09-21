Oglas

John Martinis

Plenković Nobelovcu dodijelio domovnicu: "To mi je bila supermoć"

author
N1 Info
|
21. ruj. 2026. 20:46
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
John M. Martinis. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković boravi u New Yorku, gdje će sudjelovati na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, održati govor te se sastati s glavnim tajnikom UN-a Antóniom Guterresom. Sudjelovat će i na Gospodarskom forumu Hrvatska – Sjedinjene Američke Države.

Oglas

Dan je započeo svečanom dodjelom hrvatske domovnice i putovnice Johnu Martinisu, znanstveniku hrvatskih korijena i dobitniku Nobelove nagrade za fiziku za 2025. godinu.

Plenković je istaknuo da je posebno ponosan što je Martinis prvi nobelovac koji će u istoj kalendarskoj godini dobiti i hrvatsku putovnicu, prenosi HRT.

"Učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će u istoj kalendarskoj godini dobiti hrvatsku putovnicu. Vjerujem da ćete je koristiti, osobito na putovanjima po Europi, gdje će vam biti lakše nego s putovnicom SAD-a", rekao je Plenković.

Premijer je dodao da je Martinisov znanstveni rad inspiracija te istaknuo važnost njegovih hrvatskih korijena.

Martinis je kazao da je ponosan na svoje podrijetlo i vrijednosti koje su mu prenijeli roditelji.

"Ponosan sam na sve što su mi roditelji usadili, a pogotovo na kulturu koju sam stekao kroz svoje hrvatske korijene", rekao je Martinis.

Posebno je izdvojio jednu osobinu koju povezuje s Hrvatima – izravnost i spremnost da se kaže ono što se misli. Kako je rekao, upravo mu je to kao znanstveniku pomoglo da neprestano postavlja pitanja i traži odgovore.

"To mi je kao znanstveniku dalo supermoć jer uvijek sam postavljao pitanja i na njih tražio odgovore", poručio je Martinis.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
andrej plenković hrvatsko državljanstvo john martinis nobelova nagrada nobelovac

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ